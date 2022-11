Foto: Europa Press

Un informe de l' Organització Meteorològica Mundial , un ens dependent de les Nacions Unides, assegura que els últims 8 anys han estat els més calorosos de la història. Des que es recullen dades de forma fidedigna (1850) mai no s'han registrat tempratures tan altes com actualment.

Així, el document estableix com els nivells rècord de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera estan impulsant el nivell del mar i la fosa del gel a nous màxims i potenciant el clima extrem des del Pakistan fins a Puerto Rico.

L'OMM estima que la temperatura mitjana mundial el 2022 serà d'aproximadament 1,15 °C per sobre de la mitjana preindustrial (1850-1900), cosa que significa que cada any des del 2016 ha estat un dels més càlids registrats.

Aquestes dades arriben coincidint amb l' inici de la conferència sobre el clima que s'ha engegat a Egipte . "Com més gran és l'escalfament, pitjors són els impactes", va assegurar el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas. "Tenim nivells tan alts de CO2 a l'atmosfera ara que l'objectiu més baix d'1,5 graus de l'Acord de París és tot just a l'abast. Ja és massa tard per a moltes glaceres i l'augment del nivell del mar és una amenaça important ia llarg termini per a molts milions d?habitants costaners i estats de baixa altitud", va afegir.

Per part seva, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha apuntat, abans de l'inici de la conferència, que "les emissions continuen creixent a nivells rècord. Això significa que el nostre planeta està en camí d'assolir punts d'inflexió que faran que el caos climàtic sigui irreversible". El portuguès va concloure la seva intervenció apuntant que "necessitem passar de punts d´inflexió a punts d´inflexió per al´esperança".