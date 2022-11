El president de la Plataforma Nacional en Defensa del Transport, Manuel Hernández. Foto: Europa Press



La Plataforma en Defensa del Transport , l'agrupació d'autònoms i petites empreses de transportistes d'àmbit nacional que va convocar l'atur del mes de març passat, ha anunciat una nova aturada indefinida a partir de la mitjanit del diumenge 13 de novembre.

Manuel Hernández, president de la plataforma, ha donat a conèixer el resultat de la votació que han dut a terme aquest cap de setmana a les seves delegacions provincials sobre la represa de l'atur.



El passat dissabte 5 de novembre, els seus delegats provincials van mantenir una reunió on van analitzar la situació actual del sector, després de les mesures aprovades pel Govern en consens amb les organitzacions majoritàries de transportistes, que componen el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC ).

Entre aquestes mesures, destaca la nova llei per evitar que els transportistes treballin a pèrdues o un nou paquet de 450 milions d'ajudes directes, que se sumen a les ja aprovades el 2021 i l'abril del 2022 com el descompte de 20 cèntims, la prohibició que els conductors facin la càrrega i descàrrega; la limitació a una hora dels temps d'espera a les zones de càrrega i descàrrega, el reforçament de la inspecció de transport o els ajuts a l'abandonament de la professió.

Tot i això, la Plataforma ha continuat denunciant l'"incompliment" per part dels carregadors (els clients dels transportistes) de la llei que prohibeix treballar a pèrdues en el sector, i assenyala el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de desautoritzar la Guàrdia Civil a controlar i denunciar aquest incompliment.

Per això, els delegats van decidir dissabte passat reprendre les aturades, una decisió que aquest cap de setmana s'ha votat i que ha estat ratificada pels membres de la Plataforma. "L'Administració ha de reaccionar ràpid i afrontar el que ha de venir", ha assenyalat Hernández en roda de premsa aquest dilluns, que ha posat l'accent que els autònoms que integren el sector no tenen capacitat en aquests moments per afrontar l'increment de costos , que són un 30% superiors.