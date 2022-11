Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

L'Audiència de Barcelona jutjarà dimarts un acusat d?un delicte d?odi per difondre a Twitter l'enregistrament d?una agressió d?un home a una dona i inventar que ell era "un mena marroquí de Canet de Mar" (Barcelona).

L'escrit d'acusació detalla que el vídeo corresponia a una càmera de seguretat de la Xina i que l'havien difós les autoritats del país asiàtic per identificar l'autor , de manera que "no té res a veure amb cap fet succeït a Espanya ni de bon tros. a la localitat de Canet de Mar".

El vídeo va tenir 21.900 visualitzacions i l'acusat el va acompanyar del missatge: " Aquí teniu el vídeo del mena marroquí de Canet de Mar, a aquells que li donarem la pagueta fins als 23 anys , els nens de Pedrito Piscinas. Per cert, després per més inri la viola, aquests energúmens i aquestes rajades de marroquins no sortiran als mitjans".

L'enregistrament aportat a la causa dura 45 segons i mostra com un home agredeix una dona amb 15 cops de puny al cap seguits de set puntades de peu també al cap fins a deixar-la inconscient, després li intenta baixar els pantalons, l'agafa dels cabells i l'arrossega per terra fins a sortir de pla.

El fiscal raona que "les 'fake news' o notícies falses tenen molta presència a Internet i tendeixen a aprofitar moments o incidents d'actualitat, aportant material audiovisual fent creient el receptor que estan relacionats" , i creu que és el que va fer l'acusat amb el text amb què va acompanyar el vídeo aprofitant una violació denunciada a Canet de Mar aquella setmana.

Creu que ho va fer sabent que era mentida, aprofitant que el seu missatge podia ser massiu entre tots els usuaris de Twitter i amb la intenció de difamar els menors estrangers no acompanyats, "associant-los de forma generalitzada amb actes violents i agressions sexuals, desacreditant-los amb això i contribuint així a despertar o augmentar entre la població els prejudicis i estereotips contra aquest col·lectiu de persones, especialment vulnerables".

PERFIL A TWITTER



El fiscal afegeix que el perfil de l'acusat "contenia múltiples publicacions de naturalesa xenòfoba i racista, consultables per qualsevol persona a la xarxa social Twitter, amb suposades informacions deformades sobre els immigrants en general, totes presidides per idèntic rebuig frontal a la presència d'estrangers a Espanya", i inclou diversos exemples en el seu escrit d'acusació, entre els quals hi ha publicacions amb la creu cèltica i cites de líders del Ku Kux Klan.

Per tot, el fiscal demana condemnar-lo per delicte d'odi a dos anys de presó ia una multa de 6.480 euros, a més de tancar el compte i prohibir-lo exercir a l'educació durant cinc anys després de la condemna.