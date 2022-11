Foto cedida

El mes de setembre passat Catalunya Press informava d'un cas de "violència intrafamiliar" a Sant Andreu de Llavaneres, denunciat per una treballadora d'atenció domiciliària suplent que treballava en aquesta localitat del Maresme. El cas ha continuat avançant, fins al punt que divendres passat 4 de novembre va rebre una carta d'acomiadament per part de l'empresa.

De fet, després de destapar-se els fets, la dona, de 62 anys, va ser reubicada a Calella (una altra localitat de la mateixa comarca, situada a uns 18 quilòmetres de Llavaneres) també amb contractes de substitució, però després d'uns mesos en aquest règim, i mentre estava de vacances, se li va comunicar l'acomiadament.

"Es va arriscar per protegir el matrimoni", expliquen a aquesta publicació des del Sindicat d'Atenció Domiciliària (SAD). "Ha estat una de les poques que s'atreveixen a denunciar situacions greus i totes són conscients que després de les denúncies hi ha conseqüències, de diversos tipus", afegeixen des del SAD.

De fet, el sindicat denuncia que quan se li va notificar que havia de canviar de municipi on duia a terme la seva feina (argumentant que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no voldria que seguís desenvolupant la seva professió al poble), també se li va oferir com a alternatiu l'acomiadament. "És un cas clar de represàlia pura cap a la treballadora", lamenten.

En aquest sentit, el SAD explica a Catalunya Press que està en converses amb recursos humans i diferents serveis jurídics per veure quins passos segueixen. En aquest sentit, el sindicat apunta que donen un termini d'una setmana a l'empresa per "reconsiderar l'acomiadament" . En cas contrari, asseguren que "prendran represàlies" i que faran públic el cas.

"Al·legarem tots els drets que té com a treballadora", diuen a aquesta publicació, alhora que denuncien que les empreses que gestionen aquest servei a les persones més vulnerables "no volen que hi hagi estabilitat" a les plantilles.

