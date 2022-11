Europa ha registrat aquest 2022 el mes d'octubre més càlid des que hi ha constància i la temperatura mitjana per al conjunt del continent es va situar en 2 graus centígrads per sobre del que és normal segons el període de referència 1991-2020, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà de la Comissió Europea.

Vista de la Fageda de Busmayor dins dels Ancares Leoneses, a 27 d'octubre de 2022, a El Bierzo, Lleó, Castella i Lleó (Espanya). La fageda de Busmayor és un dels boscos de faigs més ben conservats de tot Espanya i cada any quan arriba la tardor la r - Carlos Castro - Europa Press

Copernicus conclou que l'octubre va tenir un episodi de calor que va comportar temperatures diàries rècord a Europa Occidental que va donar pas a l'octubre més càlid des que hi ha registres a Àustria, Suïssa i França, així com a àmplies zones d'Itàlia i Espanya.

A més, al Canadà també hi va haver rècord de calor ia Groenlàndia i Sibèria les temperatures també van ser molt més càlides que la mitjana. Tot i això, a Austràlia, a l'extrem oriental de Rússia ia zones de l'Antàrtida occidental van ser les àrees on més diferència es va registrar respecte a la mitjana de les temperatures fredes.

D'altra banda, Copernicus conclou que l'extensió del gel marí durant el mes d'octubre del 2022 va ser un 9% inferior a la mitjana i es va assolir el vuitè registre més baix en els mesuraments per satèl·lit i molt per sobre dels mínims rècord de octubre que es van registrar el 2020.

A Sibèria van predominar dues zones notables de concentracions de gel marí superiors a la mitjana, envoltades de concentracions molt inferiors a la mitjana.

Alhora, a l'Antàrtida el gel marí va registrar el tercer nivell més baix per al mes d'octubre, amb un 4% per sota de la mitjana, una xifra que iguala l'octubre del 2016.

A més, igual que a l'agost i el setembre, les concentracions de gel marí es van mantenir molt per sota de la mitjana al mar de Bellingshausen i molt per sobre de la mitjana al nord dels mars d'Amundsen i Ross.

El tercer dels aspectes que cada mes analitza Copernicus (temperatura de l'aire en superfície, cobertura de gel marí i les variables hidrològiques a escala mundial), les condicions hidrològiques indiquen que l'octubre del 2022 va ser més sec que la mitjana a la major part del sud d'Europa i el Caucas.

En concret a Europa, al nord-oest de la Península ibèrica, a regions de França i Alemanya, al Regne Unit i Irlanda, al nord-oest d'Escandinàvia, a una gran regió d'Europa de l'Est i al centre de Turquia el mes va ser més humit que la mitjana.

Però l'anàlisi mensual afegeix que fora d'Europa també va ser un mes més sec que la mitjana a la major part del centre d'Amèrica del Nord , a la banya d'Àfrica, a àmplies zones de Rússia, Àsia central i la Xina, i en regions de Sud-amèrica. Per contra, va ser un mes més humit que la mitjana a la resta d'Amèrica del Nord i al sud d'Àsia central. Per la seva banda, Austràlia va tenir fortes pluges que van provocar greus inundacions a l'est i al sud-est.

Després de la publicació de l'informe mensual de Copernicus, la directora adjunta del C3S, Samanta Burgess, ha manifestat que Europa acaba de viure "l'octubre més càlid de la seva història", amb més de 2 graus centígrads per sobre de la mitjana dels darrers 30 anys, després de la temporada d'estiu més càlida mai registrada.

"Les greus conseqüències del canvi climàtic són molt visibles avui dia i necessitem una acció climàtica ambiciosa a la COP27 per garantir que la reducció de les emissions estabilitzi les temperatures a prop de l'objectiu de l'Acord de París d'1,5 graus", ha advertit.