L'exconcursant del programa de televisió 'Gran Hermano Revolution', José María López Pérez, durant el judici. - Eduardo Parra - Europa Press

El fiscal ha mantingut aquest dimarts la sol·licitud de dos anys i mig de presó per a l'exconcursant de 'Gran Hermano Revolution ' José María López en considerar acreditat que va abusar de Carlota Prado dins la casa de Guadalix d'acord amb el testimoni de la víctima i el visionat de les imatges del que va passar aquella matinada del 3 de novembre del 2017.



El judici va arrencar a porta tancada el 3 de novembre passat amb la declaració de l'acusat, que va defensar que la relació que va mantenir amb Carlota Prado aquella matinada del 3 de novembre sota l'edredó era consentida. "No vaig tenir la percepció que estigués inconscient", va manifestar.



A la sessió, ha comparegut un psicòleg del programa i s'ha practicat a instàncies del fiscal el visionat de les càmeres del programa que van captar l'inici de la festa, la ingesta d'alcohol i el moment dels suposats abusos sexuals al llit sota el edredó.



El vídeo concret del fet controvertit dura uns tres minuts i ha estat visionat dues vegades a petició del fiscal. La Sala també ha exhibit les imatges en què la jove vomitava i els vídeos en què José María li explicava el que va passar aquella nit, indicant que la relació no havia estat completa.



A més, s'han mostrat les imatges que exhibeixen com la direcció del programa mostra la jove al confessionari el que va passar la nit anterior.



Perits criminològics haurien manifestat durant la prova pericial que els moviments sota l'edredó només el podien fer dues persones i que en la retirada dels pantalons va haver de participar la jove.



PRESUMPTES ABUSOS DESPRÉS DE UNA FESTA



Els presumptes abusos sexuals es van produir després d'una festa a la casa de Guadalix on la noia hauria ingerit diversos xarrups d'alcohol.



"Sabint de l'estat de semiconsciència en què es trobava i aprofitant-se d'aquesta circumstància", segons sosté el fiscal, l'acusat va abusar suposadament de la jove, llavors amb 18 anys, malgrat l'estat d'embriaguesa que presentava.



Al seu informe final, el fiscal ha mantingut la seva sol·licitud de pena i ha sol·licitat dos anys i sis mesos de presó i una indemnització de 6.000 euros pels danys morals causats a la víctima.



"No és el violador de l'Eixample però va cometre un error", ha asseverat al seu informe del que ha modificat fets relatius al fet que va ser la mateixa Carlota qui es va retirar el sostenidor en el moment dels fets i no l'acusat, han informat fonts jurídiques .



També ha demanat una quantitat idèntica a la productora del programa pels danys ocasionats arran de l'exhibició a la perjudicada de les imatges gravades un dia després.



LLIURE ABSOLUCIÓ



L'advocat defensor ha sol·licitat la lliure absolució de l'acusat perquè considera que no es produeix cap element del tipus en afirmar que "no hi ha cap tipus d'abús ni res semblant".



A l'escrit d'acusació, el fiscal assenyala que 'Gran Hermano Revolution' és un reality televisiu emès per Telecinco , la productora del qual era Zeppelin Televisió SAU ., i que es desenvolupava en una casa situada a la localitat de Guadalix de la Serra .



En aquest sentit, la Fiscalia recorda que l'objecte del programa és la retransmissió durant 24 hores de la convivència dels participants conforme al reglament de convivència del programa, "del qual es dedueix una relació de treball dels concursants amb la productora".



BEGUDES ALCOHÒLIQUES



Els fets es remunten al 3 de novembre del 2017, quan es va organitzar una festa a l'interior de la casa "en què pel programa va subministrar als concursants begudes alcohòliques".



En aquest mateix habitatge hi havia la també la concursant Carlota PA, amb qui l'acusat havia començat una relació sentimental uns dies abans.



La noia, que durant el transcurs de la festa havia ingerit "escassos" aliments, va beure "almenys quatre xarrups de tequila, per la qual cosa va aconseguir un estat d'embriaguesa que es va anar accentuant i evidenciant a partir de la mitjanit".



Així, cap a dos quarts de set de la matinada de l'endemà i, quan tots dos es trobaven al dormitori que ocupaven, José María López Pérez, "que ja s'havia desprès dels seus pantalons", va ajudar l'altra concursant a descalçar-se ia introduir-se al llit que compartien. En aquell moment, segons afirma la Fiscalia, la noia conservava posada la "totalitat" de la seva vestimenta.



Tot seguit l'acusat es va introduir al llit mentre que la jove estava en silenci "en posició decúbit supí i amb els ulls tancats, fent moviments lents i pesats, a causa del seu estat".



José María López Pérez, "guiat per un ànim libidinós i sabent l'estat de semiconsciència en què es trobava i aprofitant-se d'aquesta circumstància, va començar a realitzar sota l'edredó moviments de clar contingut sexual, malgrat balbucejar feblement, ha dit 'no puc' ".



A continuació l'acusat va estrènyer el seu cos contra el de la jove "per tal de satisfer el seu desig sexual, malgrat que ella fins a dues vegades va aixecar la mà com volent dir-li que parés".



Alhora, José María López Pérez va demanar "en diverses ocasions a la concursant que obrís els ulls, però la víctima va romandre immòbil".



Quan ja l'acusat li va preguntar com es trobava, ella "només" va encertar a respondre que es tragués, "moment en què aquella es va girar quedant d'esquena l'acusat".



La Fiscalia posa de manifest en el seu escrit que José María López Pérez, després de cobrir tots dos amb un edredó, "va continuar realitzant tocaments, fregaments i moviments de contingut netament sexual, desposseint la víctima de la seva vestimenta, alliberant-lo parcialment de la roba interior i descordant-li el sostenidor, malgrat que aquesta estava ja en estat d'inconsciència".