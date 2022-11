Foto: Pexels

La sensació que cada vegada menys gent fa esport i porta un estil de vida saludable ja no és una sensació: ara està ratificat per dades . Concretament pels de l' Eurobaròmetre de la Comissió Europea (CE) , que diu que el 47% dels espanyols són sedentaris , és a dir, que no practiquen cap esport o exercici físic. Davant d'aquest escenari, els enquestats argumenten la falta, el temps i la motivació, com la raó per la qual el seu estil de vida no és el més saludable.

De fet, les dades de la CE situen Espanya com el novè país de la Unió Europea (UE) amb més taxa de persones amb un estil de vida sedentari , 2 punts percentuals per sobre de la mitjana del continent.

L'enquesta es va realitzar entre els mesos d'abril i maig d'aquest any prop de 27.000 ciutadans de diferents edats i gèneres de tots els països membres de la UE, amb la finalitat de conèixer els hàbits diaris d'esport i activitat física . D'aquests, un miler eren espanyols.

POCA PERIODICITAT I DESCENS PER LA PANDÈMIA

Més enllà de les dades generals, l'estudi de la CE assenyalen que únicament 1 de cada 10 espanyols practica esport amb regularitat . Concretament, la xifra és de l'11%. Els enquestats que admeten fer-ho "amb una mica de regularitat" pugen al 31%, mentre que un altre 11% admet practicar alguna disciplina "rarament". Aquests tres percentatges sumen el 53% de la població, mentre que la resta és la que reconeix no fer esport mai.

De la mateixa manera, un gran nombre d'enquestats admet que durant els moments més durs de la pandèmia del Covid-19 va reduir ( de manera total o parcial ) els seus hàbits esportius . El tancament dels gimnasos i els centres esportius i la impossibilitat de sortir al carrer més enllà de per a activitats essencials explica aquesta disminució.

A més, gairebé la meitat dels enquestats (el 46%) diu que no té temps per fer esport . És cert que la feina i altres responsabilitats diàries poden reduir els moments per fer-ho, però una solució possible és fer a peu o amb bicicleta alguns desplaçaments que potser es fan amb cotxe o amb transport públic.

Una altra raó que una part important dels espanyols consultats esgrimeix per no practicar cap disciplina esportiva és la manca de motivació . Aquest segon gran grup inclou un 25% de les persones que van respondre a l'enquesta .

RISCOS PER A LA SALUT

Més enllà del temps de què disposem, és imprescindible que trobem moments per mantenir-nos actius . Ens va la salut en això .

"Institucions governamentals i entitats esportives hem de redoblar esforços per conscienciar sobre els beneficis de l'esport en la salut física i mental , perquè el sedentarisme afecta greument la mortalitat i el risc de patir malalties metabòliques o musculoesquelètiques ", explica Albert García, responsable de l'àrea de Fitness del Club Natació Sant Andreu.

Més enllà d'això, està demostrat científicament que la pràctica esportiva estimula la producció d'endorfines , uns neurotransmissors que genera el nostre cos de manera natural i produeixen efectes similars a l'opi, afavorint la sensació de plaer i disminuint la fatiga. Un dels primers estudis que va demostrar aquest fet ho va fer l'investigador de la Universitat de Bonn, Henning Boecker el 2008.

UNA DIETA SANA I EQUILIBRADA, TAMBÉ IMPRESCINDIBLE

L'altra pota de la vida sana, com apunta García, és la importància de seguir una nutrició adequada, una dieta equilibrada , per garantir un estil de vida saludable . "És essencial seguir una dieta rica en productes baixos en greix, proteïnes, cereals integrals, fruites i verdures, que ens ajuden a obtenir la quantitat òptima dʻenergia al dia ", assenyala.

De fet, en aquest sentit Espanya té un avantatge sobre molts altres països: som un dels estats bressol de la dieta mediterrània . La FAO la considera una eina clau per a "un futur més nutritiu i sostenible", tant des del punt de vista individual, pels beneficis que aporta a cada persona, com des del col·lectiu.

En 2020, la dieta mediterrània va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO . Aquest organisme va assenyalar Xipre, Croàcia, Espanya, Grècia, Itàlia, Marroc i Portugal com els països que més vetllen per aquesta.