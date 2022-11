Equip EMMA de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron / Vall d'Hebron

La Unitat d'Atenció a les Violències cap a la Infància i l'Adolescència (Equip EMMA) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron va presentar el balanç anual de les dades compreses entre el novembre del 2021 i el novembre del 2022. Durant aquests dotze mesos, es van atendre 341 pacients, cosa que equival pràcticament a una persona al dia. A més a més, durant el mateix període de l'any anterior es van donar 307 casos, la majoria per víctimes de violència sexual (79%). La resta va ser un 15,5% de violència física i un 3% per negligència a cura dels nens.

El grup que majoritari pateix violència sexual són les nenes i les adolescents, en un 87%, mentre que l'1 3% restant engloba els nens i adolescents masculins . Pel que fa a les edats afectades, el 42% eren més grans de 13 anys, el 34% nens i nenes entre 8 i 12 anys, i un 23,5% de menors de set anys.

"Aquest any hem detectat un percentatge important de les agressions entre iguals, especialment en els adolescents, i un terç dels agressors són menors d'edat. Això no vol dir que un terç dels adolescents siguin agressors ni que hàgim detectat un augment de les agressors. agressions entre adolescents, però és una dada que cal analitzar”, apuntava la Dra. Anna Fàbregas, del Servei de Pediatria i coordinadora de l'Equip EMMA.

UN DE CADA TRES AGRESSORS, MENORS D'EDAT

Probablement una de les dades més esgarrifoses que han recollit és que un de cada tres de menors d'edat, el 32% més concretament. I quant a les condicions en què es produeixen, la meitat, és a dir, el 50%, es donen dins de l'àmbit intrafamiliar . Vuit de cada deu agressors són coneguts de linfant o adolescent.

“Si la violència sexual es produeix fora de la família, en un 42% de les ocasions ho exerceix un igual de la víctima, entès com algú d'una edat semblant, mentre que, si és al nucli familiar, en un 34% de els casos l'agressor és el pare, seguit dels cosins en un 17% ”, afegeix la Dra. Anna Fàbregas.

PER QUÈ ES PRODUEIXEN LES AGRESSIONS SEXUALS?

"La violència sexual entre iguals, sobretot quan parlem de nois i noies, és un fenomen complex, en què intervenen múltiples factors" , explica Giuliana Rios, treballadora social sanitària de l'Equip EMMA.

Alguns d'aquests factors són:

- Material pornogràfic a què es té accés d'una manera cada cop més primerenca.

- La manca deducació afectivosexual.

- Factors relacionats amb l' entorn social , el perfil psicològic i l'exposició primerenca a coductes sexuals inadequades per a la seva edat.

És per això que l'entitat recomana de manera reiterada que els pares i les mares parlin amb els seus fills sobre la sexualitat i sobre allò que consumeixen a través dels seus mòbils.

EDUCACIÓ AFECTIU-SEXUAL

Aquest terme fa referència a l'activitat pedagògica dedicada als nens i nenes per donar informació rigorosa, objectiva i completa a nivell biològic, psíquic i social per tal de formar en sexualitat.

Dins aquesta activitat, és important posar nom real a les parts íntimes del cos des de la primera infantesa (pits, vulva, cul i penis), ensenyar-los que aquestes parts són íntimes i que no les pot tocar ningú excepte quan es vulgui mantenir relacions sexuals en edats més avançades, quan anem a algunes visites mèdiques, ajudar-los a identificar quines situacions poden representar algun risc, i respectar el dret dels nens a no voler fer abraçades, petons o altres mostres d'afecte si no ho volen.

No és menys important formar-los en la tecnologia per aprendre a prevenir el ciberassetjament. És per això que l'Equip EMMA ha editat la guia Estem al teu costat, que orienta les famílies amb menors d'edat víctimes de violència sexual. A més, també estableix pautes i recursos educatius sobre com treballar l'educació afectivosexual des de casa.

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ "NO DEIXEM QUE SIGUI UN SECRET"

“És crucial educar els nens i els adolescents perquè diferenciïn els secrets bons dels dolents i parlar millor de sorpreses, que sempre seran positives, més que de secrets”, explica Mireia Forner, psicòloga clínica de l'Equip EMMA. “Cal que els nens entenguin que si un secret els fa sentir malament, no els deixa dormir, els avergonyeix o els pertorba cal que el comparteixin amb algú, en particular amb un adult de confiança. Sovint els agressors usen el concepte de secret per manipular les víctimes i allargar en el temps les situacions de violència”, afegeix Mireia Forner.

És per això que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha iniciat la campanya de conscienciació #UnDeCadaCinc, ja que un de cada cinc nens, nenes i adolescents són víctima de la violència sexual, sota l'eslògan "No deixem que sigui un secret".

Aquesta iniciativa vol trencar el silenci i donar eines a les famílies ia les escoles per evitar el creixement d'aquest tipus de violències. La campanya culminarà el 20 de novembre, el Dia Universal dels Drets dels Infants.