Foto: Europa Press

El sindicat CGT Correos ha convocat una vaga per al dia 28 de novembre . En un comunicat, lamentar estar "farts del maltractament i la pèrdua de drets" dels treballadors d'aquest servei.

De fet, CGT ha volgut acompanyar la convocatòria amb el lema Parem el Black Friday! , encara que el que realment estarà afectat és el Cyber Monday, ja que el Black Friday s'haurà celebrat el 25 de novembre, mentre que el Cyber Monday (una altra data de tradició anglosaxona en què es compra moltíssim per Internet) és el dia 28.

Foto: CGT

CGT demana "una pujada salarial que deixi d'empobrir-nos ", l'" augment del plus de quilometratge ", la " cobertura i l'augment de la plantilla ", que no hi hagi jornades partides ni jornades de dilluns a diumenge i l' equiparació amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) per als empleats de Correus .

Els treballadors expliquen que la data també està elegida perquè les setmanes prèvies al Nadal, cosa que els servirà per "fer pressió" perquè l'empresa "se sent a negociar".