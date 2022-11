Arxiu - Desproveïment de productes de primera necessitat en un supermercat per la protesta dels transportistes de març de 2022 - Joaquin Corchero - Europa Press - Arxiu

Els supermercats andalusos no han observat un augment de la demanda davant l'atur de transportistes convocat per dilluns que ve 14 de novembre, ja que han demanat al Govern que garanteixi la seguretat i l'abastament de productes i matèries primeres en un moment "especialment crític per al sector.

El director general de la Confederació Andalusa d'Empresaris d'Alimentació i Perfumeria (CAEA), Álvaro González de Zafra, ha assenyalat en declaracions a Europa Press que, "encara que el consum es manté estable, els establiments faran un aplec extraordinari per evitar el possible desproveïment en cas de vaga".

Zafra ha posat en relleu que "no és el moment oportú" per convocar una vaga al sector del transport, "no només per les dates, properes al Black Friday ia la campanya de Nadal, sinó pels exponencials increments de costos que pateixen consumidors i empreses".

"No compartim el moment ni l'oportunitat", ha afegit Zafra, tot recalcant que l'atur dels transportistes tindrà un impacte "molt perjudicial, sobretot per a les pimes".