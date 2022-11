El Servei Català de Trànsit (SCT) i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) han acordat un pla d'actuació per reduir la sinistralitat a l' AP-7 que inclou diferents mesures de control i reducció de la velocitat, entre d'altres actuacions.

El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha destacat en la presentació de les mesures que “aquesta intervenció coordinada amb el ministeri a l'AP-7 ens permet actuar als trams amb més víctimes de l'autopista per intentar reduir aquesta sinistralitat, i també permetrà disminuir les congestions i millorar la qualitat del servei de l'AP-7”. Lamiel també ha fet referència al fet que "el pla va més enllà de la reducció de la velocitat i que es farà un seguiment conjunt periòdic per avaluar possibles canvis i millores".

Per part seva, el secretari general d'Infraestructures de Mitma, Xavier Flores, ha remarcat que “hem tingut des de l'inici un grau de col·laboració molt bo amb l'SCT, som conscients que l'AP-7 és un eix transcendental per a mobilitat del territori , per la qual cosa hi ha una necessitat d'actuar per poder millorar la seguretat i la funcionalitat de la via” . Flores ha afegit que "hi ha mesures globals que durem a terme en matèria d´infraestructures però en determinats punts, pel tipus de trànsit que tenim, requereix intervenir de forma immediata, amb mesures de baix cost i ràpida implementació".

Concretament, en el marc d'aquest pla, s'actuarà a quatre àrees de l'autopista que sumen un total de 82 km:

- Girona: tram Fornells de la Selva Cervià de Ter (pk 66-47). En aquest tram on hi ha quatre carrils, se segregarà el quart carril exclusivament per a entrades i sortides, concretament entre Girona Sud i Girona Nord, i la velocitat en aquest carril es limitarà a 80 km/h. Es preveu que aquesta mesura suposarà una ordenació del trànsit i una disminució de les col·lisions posteriors.



- Vallès: tram Mollet-Papiol (pk 132-161). Es reduirà la velocitat per a tots els vehicles a 100 km/h. Per part del Servei Català de Trànsit, s'establiran controls de velocitat amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra i control d'infraccions amb els mitjans aeris de l'SCT. A més, s'instal·larà en aquest tram un sistema de velocitat variable, controlat pel SCT.



- Tarragona: tram Altafulla-Constantí (pk 238-247). El Servei Català de Trànsit instal·larà un radar de tram en aquesta ubicació de l'autopista en sentit sud per posar fre a l'excés de velocitat detectat en aquest tram recte, caracteritzat per un fort pendent i en què predominen les col·lisions per persecució. Mentre no estigui operatiu aquest cinemòmetre, els Mossos d'Esquadra intensificaran els controls de velocitat en aquesta àrea.



- Terres de l'Ebre : tram Calafat-L'Ampolla (pk 288-313). Es reduirà la velocitat per a tots els vehicles a 100 km/h. A més, es continuaran establint les limitacions puntuals als vehicles pesants, consistents a reduir la velocitat dels camions a 80 km/hi la prohibició per a aquests vehicles de realitzar avançaments.



Convé destacar que aquest any aquesta autopista acumula 23 víctimes mortals, el 17% de les 135 persones mortes a les carreteres catalanes. A més, a l'AP-7 el 2022 també s'han registrat 45 ferits de gravetat. També cal remarcar que des de l'alliberament dels peatges en aquest eix viari la mobilitat ha augmentat un 40% i les congestions per sinistres han augmentat un 98%. En aquest sentit, aquestes noves mesures van encaminades tant a reduir-ne la sinistralitat com a les congestions, i en definitiva millorar el servei d'aquesta autopista.