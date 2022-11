A Espanya està prohibida la tinença i la cria de certes espècies i, quan s'aprovi la nova llei, aquesta llista s'ampliarà. Fins ara ha estat prohibit tenir cotorres argentines, agapornis, porcs vietnamites, eriçons o coaties, entre altres animals, i ara el ministeri encapçalat per Ione Belarra vol ampliar significativament el llistat, aconseguint espècies tan habituals a les llars espanyoles com els periquitos o els hàmsters .

Hàmster - UNSPLASH

Aquesta és la llista d´animals que no es podran tenir a casa quan s´aprovi la nova llei de Benestar Animal:

- Ratolins

- Hàmsters

- Cobaies

- Xinxilles

- Conills

- Tortugues

- Periquitos

- Cotorres

- Agapornis

- Serps

- Aranyes

- Iguanes

- Camaleons

- Geckos

- Ocells originaris d'altres països

En la futura llei s'establiran una sèrie de requisits perquè un animal pugui ser considerat domèstic , com que l'espècie sigui fàcil d'atendre quant a les necessitats ecològiques, fisiològiques i etològiques o que estigui acreditat científicament que poden viure en captivitat. Tampoc no hauran de suposar un risc per a les persones per la seva posibole agressivitat, grandària o verí.

A més, també es vol evitar que, en cas que la mascota escapi, es pugui convertir en una espècie invasora que afecti negativament l'ecosistema espanyol.