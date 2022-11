Logo d'UPS @ep

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una multa de 70.000 euros a l'empresa de missatgeria UPS per lliurar una comanda feta per internet a un veí del destinatari sense la seva autorització.

Els fets es remunten al març del 2021, quan la persona que va fer una compra per internet a Media Markt i va denunciar que el repartidor d'UPS havia deixat l'enviament a una altra persona per la qual cosa s'havien cedit les dades personals a un tercer sense el seu consentiment .

Després d'analitzar-se la documentació el 7 de juny del 2021 es va dictar resolució per la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades acordant la no admissió a tràmit de la reclamació.

Tot i això, el reclamant ha posat un recurs contra United Parcel Service (UPS), la responsable de garantir la protecció de les dades del client.

L'AEPD que considera que s'han vulnerat el precepte 5.1 f) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i l'article 32 del RGPD “en violar el principi d'integritat i confidencialitat, així com no adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal dels seus clients”, segons recull la resolució.

Pel primer, imposa a UPS una multa de 50.000 euros, mentre que per segon imposa una multa de 20.000 euros.

La resolució recull que el contracte entre Media Markt i UPS especifica que “si el receptor no es troba disponible, el paquet podrà ser dipositat a la bústia de correspondència postal del domicili del receptor, si es considera apropiat, o lliurat al veí llevat que el remitent hagi exclòs aquesta opció de lliurament mitjançant l'elecció del servei addicional aplicable”.