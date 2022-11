Prototip de Palmer Luckey @ep

Palmer Luckey , el creador de les ulleres de realitat virtual Oculus VR i Oculus Rift, ha dissenyat el seu propi set VR basat en la sèrie d'anime Sword Art Online. Aquest disseny particular d'ulleres VR compta amb una exclusiva característica, un auricular que, igual que en el joc, et mata quan ets eliminat en el joc. Luckey ha dissenyat el seu artefacte inspirat en la sèrie d'anime NeverGear.

Les ulleres utilitzen una interfície neuronal directa que és capaç de matar l'usuari. "La idea de vincular la teva vida real al teu avatar virtual sempre m'ha fascinat", afirma el seu creador, "instantàniament eleves les apostes al màxim nivell i obligues les persones a repensar fonamentalment com interactuen amb el món virtual i els jugadors dins seu" .", afegeix.

El creador creu que "els gràfics millorats poden fer que un joc sembli més real, però només l'amenaça de conseqüències greus pot fer que un joc se senti real per a tu i per a totes les altres persones en el joc. Aquesta és una àrea de la mecànica dels videojocs que mai no s'ha explorat, malgrat la llarga història dels esports del món real que giren al voltant d'apostes similars".

El problema del seu invent és que no es pot provar, ja que l'usuari podria experimentar algunes fallades durant la prova, amb només una oportunitat. Provar aquest disseny i tenir algun tipus de fallada donaria lloc a un desenllaç fatal.