Moltes famílies estan pendents d'adoptar un nen a Espanya

Al nostre país adoptar un nen és un procés que pot durar, de mitjana, 9 anys. Això s'aplica quan l'adopció es produeix dins nostre i la procedència del nen és nacional. Així, aquests terminis poden variar quan l'origen del nen és un altre.

Els requisits per poder adoptar un nen a Espanya, els trobem a l' article 175 del Codi Civil. S'hi indica que l'adoptant ha de ser més gran de 25 anys. En cas que es tracti de dos adoptants, n'hi haurà prou que un d'ells hagi assolit aquesta edat.

La diferència d'edat entre adoptant i adoptant és, com a mínim, de 16 anys, i no pot ser superior a 45 anys, amb algunes excepcions. Quan fossin dos els adoptants, n'hi haurà prou que un d'ells no tingui aquesta diferència màxima d'edat. Si els futurs adoptants estan en disposició d‟adoptar grups de germans o menors amb necessitats especials, la diferència màxima d‟edat podrà ser superior. No podran adoptar els qui no puguin ser tutors dacord amb la normativa espanyola.

REQUISITS PER SER ADOPTAT

Només poden ser adoptats menors no emancipats. Per excepció, és possible l'adopció d'un major d'edat o d'un emancipat menor quan, immediatament abans de l'emancipació, hi hagi hagut una situació d'acolliment amb els futurs adoptants o de convivència estable amb almenys un any.

La Llei també ens diu que ningú no podrà ser adoptat per més d'una persona, llevat que l'adopció es realitzi conjuntament o successivament per ambdós cònjuges o per una parella unida per "anàloga relació d'afectivitat a la conjugal" (és a dir, els casos de parella o unió de fet).

A més, el matrimoni celebrat amb posterioritat a l'adopció permetrà al cònjuge l'adopció dels fills de la parella. Això també s'aplica a les parelles que es constitueixin posteriorment. En cas de mort de l'adoptant, és possible una nova adopció de l'adoptant.

Quan el nen es trobés en acolliment permanent o guarda amb fins d'adopció de dos cònjuges o d'una parella de fet, la separació o el divorci legal o la ruptura de la relació que consti amb anterioritat a la proposta d'adopció no impedirà que es pugui promoure l'adopció conjunta, sempre que s'acrediti la convivència efectiva del nen amb tots dos cònjuges o amb la parella de fet durant almenys dos anys anteriors a la proposta d'adopció.