Orange ha comunicat als seus clients que ha patit una bretxa de seguretat que ha exposat les dades personals dels clients que tenen deutes pendents amb la companyia.

Les dades que han estat afectades inclouen el nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, DNI, data de naixement, nacionalitat i el codi IBAN del compte corrent.

Aquesta bretxa s'ha produït a causa d'un ciberatac sofert per un dels proveïdors que gestiona el recobrament de deutes, per això la tipologia d'usuaris afectats.

Orange ha informat que "des del moment en què el proveïdor va tenir coneixement de l'incident, es va posar en marxa un pla per limitar-ne l'abast, i es va procedir immediatament al tall de l'accés als nostres sistemes".

La companyia també ha assenyalat als usuaris que es mantinguin vigilants per si detecten alguna actitud sospitosa, i en aquest cas els insta a comunicar-ho a la seva entitat bancària ia l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe). També ha posat a disposició dels afectats "el número de telèfon gratuït 900 901 564 de 9 a 21 hores de dilluns a diumenge, per resoldre qualsevol dubte que et pugui sorgir sobre aquest incident".

La teleco ha denunciat els fets a la Policia Nacional , a més de posar-ho en coneixement de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per part seva, l'Incibe ha emès una alerta relativa a l'incident per informar sobre l'assumpte, assenyalant als usuaris que s'hagin pogut veure afectats que estiguin igualment vigilants i durant els propers mesos tinguin "especial precaució amb correus electrònics, missatges o trucades" dels quals no puguin confirmar la seva procedència o remitent, "especialment els missatges que sol·licitin informació bancària o credencials. Aquests missatges podrien ser fraudulents".