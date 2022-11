Metro de Barcelona (TMB)

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) assumirà la Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos a partir del juny del 2023 i fins al mateix mes del 2029, després d’haver estat escollit pels operadors i autoritats de transport públic que formen aquest ens internacional. En representació de TMB, serà l’actual directora d’Administració i Finances, Lola Bravo, qui assumeixi el càrrec de Secretària General d’ALAMYS.

Aquesta decisió ha estat presa arrel de les eleccions que s’han portat a terme en la 36a Assemblea General de l’organització internacional. TMB substituirà en el càrrec a Metro de Santiago, que ha ocupat la Secretaria General els darrers 9 anys, essent el secretari durant aquest temps Sebastián Court.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat que “aquesta elecció suposa un reconeixement internacional a l’aportació de TMB al desenvolupament del transport públic a la cerca d’una mobilitat més sostenible”. Bonet ha afegit que “en el marc actual, el metro esdevé un element essencial, ja que és capaç d’assumir importants volums de passatge amb una alta eficàcia i un baix impacte mediambiental”.

TMB ha comptat en la presentació de la seva candidatura amb el suport de dos membres principals d’ALAMYS a Barcelona: l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). TMB també està representada a l’associació llatinoamericana pel seu conseller delegat, Gerardo Lertxundi, que forma part del comitè de direcció com a Vocal primer.

LA REPRESENTATIVITAT D'ALAMYS

ALAMYS va néixer l’any 1986 a Caracas amb l’objectiu de compartir experiències, establir estàndards de bones pràctiques i esdevenir un grup referent d’operadors metro-ferroviaris a Llatinoamèrica. A l’actualitat, hi són representats més de 70 socis de 18 països d’Europa i Amèrica.

El paper destacat que juguen els membres de l’associació en el transport queda reflectit en algunes xifres: representen més de 2.600 km de xarxa, al voltant de 100.000 treballadors i van superar els 10.500 milers de milions de persones transportades l’any 2017.

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ

La tasca que desenvolupa l’entitat i els serveis que ofereix als seus membres es gestiona des de la Secretaria General. Entre d’altres, ofereix suport als diferents organismes que conformen ALAMYS, organitza trobades, congressos, capacitacions, tallers i assembles. Així mateix, difon assumptes d’interès per a l’entitat i el sector, tant de forma interna, com externa.

En la seva candidatura, TMB apostava per fer créixer l’organització i, alhora, fer-la més participativa, posant l’èmfasi en qüestions com el foment dels intercanvis tecnològics, d’experiències i coneixements (en temes com l’operació i el manteniment, per exemple), l’optimització dels recursos disponibles o l’afavoriment dels contactes amb d’altes entitats.

Lola Bravo, la nova Secretària General, exercirà les funcions generals, financerescomptables, administratives i operacionals que recullen els estatuts d’ALAMYS, organització en la qual participa activament des de l’any 2003. Pel que fa a TMB, hi ha desenvolupat la seva carrera professional des de l’any 1991, i és llicenciada en Ciències Econòmiques i Màster en Direcció Pública.