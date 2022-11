Una jutge de Barcelona ha paralitzat provisionalment el desnonament d?una dona de 92 anys al barri de la Barceloneta que estava previst davant l?impagament del lloguer, encara que ella al·lega que sí que ha pagat a través d?un intermediari --l?empresa propietària del pis- -.

Arxiu - Imatge d'arxiu de la Ciutat de la Justícia - EUROPA PRESS - Arxiu

Per paralitzar-lo, ha interposat una demanda en un altre jutjat de la ciutat, i s'ha suspès provisionalment en espera que l'empresa propietària conteste, segons han explicat fonts judicials.

L'advocat de l'anciana, Ivo Recoder, des que va morir el pare de la dona l'any 1984, ella és la titular del contracte i hi ha viscut tota la vida amb un contracte de renda antiga: "No hi ha hagut mai cap impagament pel seu part i, fa menys d'un any, l'empresa propietària del pis va impagar diverses quotes de la hipoteca”.

Ha assegurat que, en el marc del procediment judicial d'execució hipotecària, la jutgessa encarregada del cas --el Jutjat de Primera Instància 56-- va preguntar si hi havia ocupants dins de l'immoble i va donar un termini de 10 dies perquè poguessin acreditar que tenien títol jurídic vàlid per viure-hi.

Recoder va explicar que el contracte del pis és dels anys 30, per la qual cosa la dona no ho va poder aportar perquè ho havia perdut , encara que sí que va lliurar una altra documentació com a "rebuts de pagament de la renda i una sentència judicial del 1984 que la reconeixia a ella com a titular del lloguer”.

VA CONSIDERAR EL LLOGUER "EXTINGIT"



"La jutgessa va agafar la documentació i va considerar que el contracte de lloguer estava extingit", i l'advocat ha detallat que anteriorment els contractes de renda antiga eren indefinits, i que el titular del pis i la seva família tenien dret a subrogar-se de manera indefinida.

Amb la nova llei del 1994 es va establir la limitació que els cònjuges podien quedar-se al pis indefinidament, però que els fills només podien quedar-se durant dos anys.

"A la documentació, la jutgessa veu que la inquilina és filla del titular, i pel simple fet de ser la filla, assumeix que només té dret a viure dos anys allà i dóna el contracte per extingit. El problema és que la inquilina es va subrogar l'any 1984, 10 anys abans de la modificació de la nova normativa de la llei d'arrendaments urbans", ha lamentat Recoder.

Alhora, ha explicat que no poden presentar un recurs perquè la decisió de la jutgessa en un procediment d'execució hipotecària "no és recurrible", i per això van interposar una demanda en un altre jutjat, el de Primera Instància 1, --juntament amb l'advocat Oriol Delgado-- per aconseguir que un altre jutge rectifiqués la decisió i paralitzés el desnonament.

JUTJA



Per part seva, fonts judicials han explicat a Europa Press que la jutgessa del Jutjat de Primera Instància 56 va obrir el procediment d'execució hipotecària per impagament del propietari, i va descobrir que una dona està vivint allà i que no tenia papers que acreditessin que és inquilina.

La jutgessa va reclamar un títol de propietat o una resolució judicial que acredités que vivia allà i li va donar uns dies perquè presentés la documentació, mentre la dona va presentar la demanda al Jutjat de Primera Instància 1 per paralitzar el desnonament.

Alhora, la jutgessa ha contactat amb el propietari del pis per explicar-li la situació i, "quan tingui l'informe de les dues parts, decidirà".