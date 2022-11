El Consell Comarcal del Garraf ha multat amb 8.251,93 euros la Fundació Pere Tarrés i amb 1.262,43 euros a l'Empresa Plana per estar vinculades al cas d'una alumna de 3 anys de l'Escola Maria Ossó de Sitges (Barcelona) que es va quedar durant tot el dia a l'autobús del transport escolar.

La presidenta del Consell Comarcal del Garraf (Barcelona), Mònica Gallardo, en roda de premsa aquest divendres - CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

Després d'analitzar la documentació sol·licitada a la Fundació Pere Tarrés, que presta el servei de monitors, ia l'Empresa Plana, que presta el servei de transport escolar, l'ens local ha penalitzat per infracció greu aquestes dues empreses per estar “vinculades amb el incident", ha informat aquest divendres en un comunicat.

En el cas de la Fundació Pere Tarrés, l'expedient informatiu conclou que l'empresa "no va complir les determinacions establertes al contracte" , ja que el servei de monitorització de la ruta de transport escolar de l'Escola Maria Ossó no va comprovar que tot l'alumnat entrés aquell matí al centre i va deixar desatesa una menor, que requereix més atenció".

Pel que fa a l'Empresa Plana, el Consell Comarcal ha conclòs que el servei de transport escolar es va fer "sense complir les clàusules que es recullen al reglament", com l'obligació de revisar l'autocar al final de cada trajecte per comprovar que no hi queda ningú , ja que assegura que no es va fer una inspecció exhaustiva en arribar a les cotxeres després de fer el servei a l'escola.

A partir de les conclusions tècniques dels dos expedients informatius, el Consell Comarcal del Garraf ha aprovat els expedients sancionadors que penalitzen les dues empreses per infraccions greus, “pel perill que han comportat i per la pertorbació del servei que han generat”.

La presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo , ha destacat que l'ens local ha posat des del primer moment tots els recursos que té al seu abast per acompanyar la família i al centre educatiu: “Això és el que explica, que les administracions puguem donar respostes extraordinàries davant de casos extraordinaris".

REVISIÓ DELS PROTOCOLS



També es reclamaran a les dues empreses "de manera proporcional" les despeses corresponents a l'acompanyament de la menor en altres sistemes de transport i al suport emocional per part d'especialistes a la família afectada, que han estat cobertes a càrrec del pressupost comarcal.

D'altra banda, es demana a les empreses la revisió dels protocols existents "amb totes les parts que intervenen al transport escolar" per a més coordinació, especialment quan es traslladen alumnes d'Infantil i Primària i amb necessitats especials; i la formació continuada al personal.

FUNDACIÓ PERE TARRÉS



En un comunicat, la Fundació Pere Tarrés ha afirmat que ha conegut aquest mateix divendres la penalització del Consell Comarcal del Garraf, i ho ha traslladat als seus serveis jurídics per “estudiar i valorar-ne el contingut i acords”, i que donaran resposta en el termini que s'estableixi per fer al·legacions, si escau.

Ha lamentat "una vegada més els fets succeïts i el patiment que aquests hagin pogut ocasionar a la nena ia la família".

Finalment, ha recordat que des de fa més de 10 anys acompanyen "cada dia més de 1.800 nens en serveis de transport escolar per diferents llocs de Catalunya --més de 300 nens diaris al Garraf-- i que mai se n'havia donat una situació com aquesta".