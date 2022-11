Fundació ONCE, CERMI i ASEMDIS han impulsat aquest primer congrés sobre l'emprenedoria i la discapacitat on s'ha anunciat que aviat veurà la llum el Llibre Blanc de l'Ocupació i la Discapacitat , amb informació de gran valor sobre emprendre amb discapacitat i la seva evolució.

El Congrés lliurat guardons als premis Per Talent Empren per fomentar el desenvolupament d'iniciatives innovadores i l'esperit emprenedor de les persones amb discapacitat. Diana de Arias ha estat la guanyadora del primer premi per Decedario, una aplicació que desenvolupa una metodologia d'aprenentatge per a persones amb dificultats cognitives de qualsevol edat.

Entrevistats:

-Sr. Innocent Gómez. President de SECOT, (Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial).

-Sra. Sabina Lobato, directora de Formació i Ocupació, Operacions i Convenis Fundació ONCE. Directora General INSERTA.

-Sra. Diana d'Aries. Guanyadora dels premis “Per talent Emprendre”.