Protecció Civil alerta de pluges, calamarsa i forts vents a tres comarques de Tarragona |@EP

Protecció Civil de la Generalitat preveu per a aquest dissabte a la tarda a les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta pluges, calamarsa de més de 2 centímetres, ratxes de vent de 90 quilòmetres per hora, informa via Twitter .

Després de les darreres pluges, aquest mateix dissabte a la tarda hi havia 4.669 clients sense subministrament, 40 tècnics desplaçats treballant en les diverses incidències i 5 grups electrògens de suport, segons va informar Endesa a Protecció Civil.

Protecció també constata un increment de cabal al tram alt del riu Algars a causa de les precipitacions.