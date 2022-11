El ministre de l?Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sessió plenària

CGT ha emès un comunicat oficial sobre la reforma del delicte de sedició. El sindicat ha alertat que la substitució del delicte de sedició pel de "desordres públics agreujats" implica "més mordassa" contra qualsevol moviment social i considera que les protestes per desnonaments, davant la seu d'una empresa o fàbrica, o les estudiantils " estan amenaçades de mort amb un text d?aquestes característiques".

En una nota de premsa, el sindicat adverteix que la reforma del Codi Penal anunciada pels partits del Govern, el PSOE i les Unides Podem, per eliminar el delicte de sedició pel qual van ser condemnats els responsables del referèndum de l'1-O, conté una sèrie de modificacions addicionals que amplien "la repressió contra els mètodes de protesta i de manifestació".

La reforma dels delictes d'ordre públic "sembla haver estat creats a propòsit per imposar delictes penals a les formes de protesta de nombrosos col·lectius, entre ells les organitzacions sindicals", denuncia la Confederació General del Treball (CGT).

I és que, explica, el nou text legal permetrà imposar de sis mesos a tres anys de presó als que ocupin una via pública , com pot passar en un recorregut alternatiu en una manifestació, durant un desnonament o en aquelles altres situacions que impliquin l'ocupació (encara que sigui temporal) d'una entitat bancària, un rectorat o una empresa amb què hi ha un conflicte sindical, cosa que ara es castiga amb el delicte d'usurpació de l'article 245.2 del Codi Penal.

A més, si la manifestació és multitudinària, afegeix, es preveuen sancions majors, com la pena de presó de tres a cinc anys quan es cometin per una multitud el nombre, organització i propòsit de les quals siguin idonis per afectar greument l'ordre públic.

També apunta que tal com figura la redacció del projecte de la reforma actual, "no caldria aportar la prova de la violència o intimidació".