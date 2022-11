Material incautat per Mossos @mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la tinença de 3 quilograms de cocaïna i una pistola , segons ha alertat la policia catalana en un tuit recollit per CatalunyaPress .

L'home detingut va llogar una habitació al barri de l'Eixample de Barcelona i, com qualsevol llogater, es va traslladar al seu nou domicili amb totes les seves pertinences. No obstant, no tot el que va portar amb si era legal, i la propietària del pis es va acabar portant una sorpresa força desagradable.

Segons explica la policia catalana, l'arrenadora va trobar "accidentalment" una pistola i 3 quilograms de cocaïna entre les pertinences del seu nou company de pis . Immediatament va trucar a la policia, que va iniciar un dispositiu per arrestar el 'narcoinquilí'. Finalment va ser detingut ha ingressat a la presó.