Peu de Foto: Concentrats de Tsunami Democràtic a la N-II a La Jonquera (Girona) Foto d'ARXIU Signatura: DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Segons el relat de la Fiscalia i acceptat per la defensa del jove independentista, cap a les 17:00 de la tarda del 14 d'octubre del 2019 el jove es trobava al vestíbul de la T-1 de l' aeroport del Prat al qual s'accedeix des de l'andana de l'estació del metro. Admetent així que va participar en els disturbis de la protesta convocada per Tsunami Democràtic a l' Aeroport del Prat contra la sentència del "procés", convertint-se així en la primera persona condemnada per aquests aldarulls que van afectar milers de viatgers aquell dia.

En aquests moments prop de 200 persones van intentar accedir a la terminal per paralitzar l'operativa de l'aeroport de Barcelona fent cas omís a les ordres policials d'abandonar la infraestructura.

Finalment, van aconseguir parar el servei de metro i bloquejar el pas dels passatgers, tots dos, fets que van causar un caos a la terminal.

El català ha acceptat per la seva participació als disturbis tres anys i quatre mesos de presó per buidar un extintor davant els Mossos d'Esquadra . Per això, agents de la Brimo dels Mossos van formar dues línies policials, esquena contra esquena i separades uns dos metres cadascuna, per controlar els manifestants que arribaven des del metro i els que arribaven des de la parada de l'Aerobús.

L'acusat estava en aquesta última línia policial i anava tapat amb un casc integral de moto. Va agafar un extintor penjat en una columna del vestíbul i el va buidar dirigint-lo a la cara dels agents durant uns segons. Després va tirar l'aparell cap als policies que va caure entre les dues línies d'antidisturbis.

Inicialment, la Fiscalia li demanava nou anys de reclusió, petició que ha rebaixat gairebé un terç, a més d'imposar-li una multa de 1.400 euros i un curs de formació, cosa que la defensa ha acabat acceptant en la vista oral celebrada a l'Audiència de Barcelona aquest dilluns, 14 doctubre de 2022.



Aquesta condemna es coneix mentre l?Audiència Nacional encara investiga els suposats líders que van decidir les mobilitzacions de Tsunami Democràtic, dirigents que van organitzar l?1-O amb el Govern de la Generalitat, com David Madí o Xavier Vendrell, presumptes caps de l?entitat.

Els aldarulls que es van produir aquell dia a l'aeroport del Prat després de la protesta convocada per Tsunami Democràtic van derivar en diverses causes contra els manifestants. Prop de 200 manifestants catalans convocats per Tsunami Democràtic també estaven imputats per manifestar-se a l'AP-7 el novembre del 2019, contra la sentència del procés, però el jutge va acabar arxivant el cas.