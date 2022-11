La multinacional de productes d'higiene i neteja Unilever ha anunciat la retirada del mercat d'una sèrie de xampús en aerosol de les marques Dove, Nexxus, Suave, TIGI i TRESemmé per contenir benzè, un cancerigen per a l'ésser humà. L'alerta ha estat emesa pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) i la Food and Drugs Administration, la principal agència reguladora dels Estats Units. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

Xampús retirats - Unilever

Aquests productes es comercialitzen als Estats Units i Canadà, i no es venen directament a Espanya, però no es descarta que usuaris europeus els hagin adquirit a través del comerç en línia, com va passar amb unes cremes solars de Johnson & Johnson retirades pel mateix motiu a 2021.

L'exposició al benzè pot passar per inhalació, per via oral ia través de la pell. Pot provocar càncers, com ara leucèmia i càncer de sang de la medul·la òssia, així com trastorns de la sang que poden posar en perill la vida. Aquesta substància química és omnipresent al medi ambient, els consumidors de tot el món tenen exposicions diàries en interiors i exteriors de múltiples fonts.

La seva exposició de manera reiterada a nivells excessivament alts pot provocar càncer. Unilever US està retirant aquests productes per precaució i informa que no ha rebut informes d'esdeveniments adversos fins ara relacionats amb aquesta retirada.

Llista dels productes afectats

De la marca Dove, els productes afectats són Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Dove Dry Shampoo Fresh and Floral, Dove Dry Shampoo Ultra Clean, Dove Dry Shampoo Invisible, Dove Dry Shampoo Detox and Purify Clarifying Charcoal i Dove Dry Shampoo Go Active.

De la marca Nexxus, els articles són Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist i Nexxus Inergy Foam Shampoo. D'altra banda, de la marca Suau, s'indica la retirada de Suau Dry Shampoo Hair Refresher i Suau Professional Dry Shampoo Refresh and Revive.

Pel que fa a la marca TRESemmé, s'ha notificat Tresemme Dry Shampoo Volumizing, Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean i Tresemme Pro Pure Dry Shampoo. També s'ha ordenat la retirada de Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo i Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo, de la marca Bed Head.

Finalment, de la marca Rockaholic, el xampú en qüestió és Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo.

La llista completa dels productes afectats produïts abans de l'octubre del 2021 amb els seus respectius codis UPC del consumidor es pot trobar aquí.

Els consumidors han de deixar dutilitzar els productes de xampú sec en aerosol afectats i visitar UnileverRecall.com per obtenir instruccions sobre com rebre el reemborsament dels productes en qüestió.