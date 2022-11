La Fiscalia ha elevat a 36 anys de presó la condemna a un 'rider' acusat de tres agressions sexuals i una violació --amb gravació de l'acte a través del telèfon mòbil-- a veïnes de finques de Barcelona entre el novembre del 2020 i el gener de 2021.

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

Així ho ha manifestat aquest dilluns la fiscal durant la sessió d'informes i conclusions finals a la secció 9 de l'Audiència de Barcelona, encara que a l'inici del judici demanava 19 anys de presó, mentre que la defensa manté des del principi la lliure absolució.

Així mateix, la fiscal ha demanat elevar les indemnitzacions a les quatre víctimes: 1 0.000 euros per a dues, 30.000 euros per a una altra i 50.000 euros a l'última.

Ha assegurat que l'acusat va buscar de manera "premeditada la solitud de les víctimes", a més d'aprofitar les restriccions de circulació per la pandèmia per evitar ser vist per altres persones.

"Gràcies al fet d'anar vestit com a 'rider', va aconseguir introduir-se a les finques sense aixecar sospites. Les acorralava a l'ascensor oa l'escala, guiat per un ànim lúbric i aprofitant l'avantatge de més corpulència i que les víctimes estaven soles i desprevingudes", ha manifestat.

Ha expressat que "no hi va haver res fortuït en els atacs", i que el processat va dissenyar un pla i el va posar en pràctica una vegada i una altra perquè les víctimes no tinguessin escapatòria, en les seves paraules.

Per la seva banda, la defensa ha sostingut que en alguns dels fets no hi ha geolocalització del telèfon de l'acusat que provi que ell hi era, i en els fets en què els pèrits han conclòs que sí que hi ha geolocalització, assegura que les càmeres de vigilància "mostren imatges d´un possible repartidor, però no són de gran qualitat".

"Atesa la debilitat dels indicis, la manca d'imatges, la falta de testimonis a part del de les víctimes i els dubtes en les identificacions, demano lliure absolució", ha dit.