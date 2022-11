Artistes elegits per al Benidorm Fest @ep

Les 1.000 entrades per a la final del Benidorm Fest s'han esgotat en 37 segons. La venda s'ha obert a les 12.00 hores ia penes no arriba a un minut més tard s'han esgotat tots els bitllets.

Els bitllets per accedir a les gales del Benidorm Fest 2023 s'han posat a la venda en tres tandes : dilluns passat, les de la primera semifinal; divendres, les de la segona i aquest dilluns, les de la final. Han estat 1.000 entrades a pista per a cada gala, més 20 addicionals per a persones amb mobilitat reduïda.

En concret, el procés complet de la compra s'ha realitzat en quatre minuts, a causa del "gran interès" que suscita aquesta cita que tindrà lloc el proper 4 de febrer a la localitat alacantina.

La plataforma de venda ha registrat un total de 1.674.470 visites en el moment de la sortida a la venda de les entrades , amb un pic de gent connectada simultàniament de 219.965 persones, segons xifres facilitades per Entrades al teu abast, la plataforma tecnològica responsable comercialització de l'esdeveniment i distribució d'entrades.

Del total de les visites, el 95,46% han estat procedents d'Espanya i han encapçalat el rànquing Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Alacant, Granada i Múrcia. A nivell internacional, la classificació la lidera el Regne Unit, França, Suïssa, Estats Units, Alemanya, Itàlia, Suècia i Noruega.

El Benidorm Fest serà la preselecció per seleccionar el representant espanyol a Eurovisió 2023 i tindrà lloc al Palau l'Illa de Benidorm el 31 de gener, i el 2 i 4 de febrer.