John Aniston amb la seva filla Jennifer - INSTAGRAM

John Aniston , el veterà actor de telenovel·les més conegut pel seu paper de Victor Kiriakis a Days of Our Lives i, a la seva vida personal com el pare de la superestrella de televisió Jennifer Aniston , va morir l'11 de novembre, amb 89 anys.

No s'ha revelat cap causa de mort. En una publicació d'Instagram d'avui, l'estrella de Friends, Jennifer Aniston , va escriure: “Va ser un dels éssers humans més bonics que he conegut. Estic tan agraïda que hagis pujat al cel en pau i sense dolor. I l'11/11 ni més ni menys! Sempre vas tenir el moment perfecte. Aquest número sempre tindrà un significat encara més gran per a mi ara. T'estimaré fins al final dels temps.”

Nascut a l'illa de Creta, Grècia, el 24 de juliol de 1933, Aniston i la seva família es van mudar als Estats Units quan John tenia només dos anys. Anys més tard, Aniston es va graduar de la Universitat Estatal de Pennsilvània amb una llicenciatura en Arts Teatrals.

Després d'una temporada a la Marina, va començar la seva carrera com a actor el 1962 en un petit paper a la sèrie New Man in the Precinct, i va començar a aparèixer regularment en telenovel·les el 1970, primer a Days of Our Lives, després Love of Live. En 1985, va assumir el que seria el seu paper més famós amb un retorn a Days of Our Lives, aquesta vegada com un nou personatge anomenat Victor Kiriakis, un paper que continuaria exercint fins a l'any passat. Va ser nominat al premi Emmy diürn del 2017 com a actor de repartiment destacat en una sèrie dramàtica per la seva actuació.

Aniston va rebre un premi Daytime Emmy Lifetime Achievement Award a la 49a edició anual de Daytime Creative Arts & Lifestyle Emmy Awards el 18 de juny.

Altres papers televisius inclouen aparicions a Airwolf, Gilmore Girls, The West Wing, Combat!, My Big Fat Greek Life, Star Trek: Voyager, American Dreams, Journeyman i Mad Men.

A John Aniston li sobreviuen la seva filla Jennifer Aniston, el seu fill Alexander i la seva esposa Sherry Rooney.