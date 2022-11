El consum d'alcohol és molt comú a la tradició espanyola / Freepik

L'alcohol és un dels elements més arrelats a la societat i la tradició espanyola. Sense anar més lluny, brindem per celebrar un aniversari, una comunió, un casament, diverses dates assenyalades... Les cerveses i el vi són algunes de les begudes alcohòliques que rarament falten a la nostra taula. De fet, segons una enquesta d'European Health Interview Survey (EHIS) , un 13% dels espanyols prenien alcohol cada dia, convertint Espanya al segon país de la Unió Europea que bevia amb més freqüència entre els anys 2018 i 2020.

Davant d'una tradició tan arrelada, és complicat canviar els hàbits, i encara més quan aquests han empitjorat amb el temps. "Ara la gent surt de festa i beu molt per agafar 'el punt', que seria el fenomen dels botellons. Són persones l'únic objectiu de reunir-se de les quals és agafar-se una borratxera . Aquest fenomen ha produït que la forma de divertir-se sigui molt diferent de la de fa uns quants anys”, lamenta el doctor Xavier Fàbregas, metge especialista en Addiccions i Salut Mental, a més de director i fundador de la clínica Mas Ferriol.

Les dades de l'Idescat indiquen que, el 2021, hi va haver 5.877 persones en tractament per addicció a l'alcohol , però la realitat és que la xifra és força més àmplia. De fet, el Dr. Fàbregas estimava a CatalunyaPress que un 20% aproximat de la població és realment addicta a l'alcohol.

QUANTA QUANTITAT D'ALCOHOL ES TROBA DINS DEL NORMAL?

Cal diferenciar les persones que abusen de l'alcohol de les que realment són addictes . "És important diferenciar-ho perquè hi ha persones que fan abús de l'alcohol i no en són conscients", declarava el doctor.

Per saber quan s'abusa de l'alcohol, és important saber la mesura que es considera normal abans que ocasioni problemes a la nostra salut . La mesura es coneix com a UBE (o unitats de beguda estàndard), i segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es considera que el consum pot ser de risc quan se superen les 4 UBE al dia o les 28 UBE a la setmana en els homes; o bé les 2 UBE diàries o les 17 UBE setmanals a les dones.

Per fer-nos una idea, 1 UBE seria equivalent a una copa de vi, una cervesa o un carajillo, mentre que 2 UBE serien un cubata, un whisky o una copa de conyac, més o menys.

"La gent no és conscient que aquestes quantitats signifiquen que estàs fent un dany directe a l'organisme", certifica el Dr. Fàbregas. El problema de l'alcohol, més enllà que s'infringeix sobre un mateix, és el que es pot fer a la resta. Tot i que siguin substàncies legalitzades i d'ús freqüent, això no significa que no siguin perilloses. Per exemple, estan associades a aspectes problemàtics com els accidents de trànsit, les baralles, els trastorns i les discussions familiars, les violacions ... És una substància que desinhibeix i pot portar problemes”, conclou el doctor.

QUINS FACTORS INFLUEIXEN EN EL CONSUM D'ALCOHOL?

Un dels primers factors que influeixen en el consum és la tradició , ja que beure alcohol (sigui de manera moderada o abusiva) està molt arrelat a la societat espanyola.

També cal tenir en compte el context social i econòmic de les persones: com pitjors són les perspectives de futur de les persones, més s'intenta buscar maneres d'allunyar-se de la realitat, i per desgràcies, l'alcohol és la droga més barata i socialment més acceptada.

La moda també seria el tercer factor que influeix en la ingesta d'alcohol. "En un moment donat, a través de les xarxes socials es mostra aquest punt d'intoxicació com a manera de divertir-se", explica l'especialista.

A més, si ens fixem en l'origen d'aquesta sinergia de festa-borratxera , cal fixar la vista a la dècada dels 80, quan els joves d'alguns moviments com els punk començaven a prendre algunes substàncies per desfasar-se. "Comença a associar-se el fet de sortir de festa amb passar-se de rosca", sentencia.

COM DETECTAR UN PROBLEMA D'ABÚS D'ALCOHOL?

El primer indicador que ens mostra que algú està bevent més del compte és la quantitat pròpiament. Tot i això, és habitual que les persones posin fre a la ingesta massiva d'alcohol quan veuen les conseqüències personals que comporten. "A l'abús, hi ha un ús perjudicial que pot acabar finalitzant un mateix perquè quan una persona detecta que li porta més problemes que avantatges, aleshores la situació es pot acabar reconduint per si sola", explica l'especialista.

Sortir de festa i beure alcohol és un duet replicat per milions de persones / Freepik

El problema real apareix quan la persona continua la seva ingesta massiva tot i ser conscient de tots els problemes que comporta per a la salut física i psicològica de la persona: “una persona és addicta quan aquesta persona, malgrat totes les conseqüències negatives evidents, no és capaç de tallar amb aquests consums”.

Per tant, l'alcohol passa de ser un mètode per divertir-se quan sortim de festa a una manera d'oblidar-se de tot allò dolent que l'envolta.

ADÉU, ALCOHOL

L'important a l'hora de deixar l'alcohol és que una persona no senti que s'està perdent alguna cosa per deixar l'alcohol. És a dir, cal que hi hagi una compensació amb altres àmbits. Per exemple: si algú deixa de consumir begudes alcohòliques, és pràcticament necessari que empleni aquest buit amb altres hàbits més saludables, com ara parella, amics o família. D'aquesta manera ja no es trobarà a faltar tant l'alcohol i aquest deixarà de ser l'eix sobre el qual orbita la vida d'un addicte .

Per tant, si ja heu deixat de beure... deixes de ser addicte? Aquest és possiblement un dels debats més interessants, perquè hi haurà qui digui que un addicte ho serà per sempre, mentre que n'hi haurà d'altres que considerin que, passat un temps prudencial, ja no és addicte. El Dr. Fàbregas és més partidari del segon grup: "El fet que l'alcohol no dirigeixi la teva vida i no t'importi perquè ja no ho consideres que és una cosa que et fa patir, no sé si et situa com a 'ex-alcohòlic" "Potser hi ha persones que fa més anys que no beu que el temps que va beure, realment", sentenciava el doctor Xavier Fàbregas.