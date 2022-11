Foto: Mercadona

Mercadona ha posat a la venda la seva nova crema Green Caviar, elaborada amb l'alga Caulerpa lentillifera, que regenera la pell i estimula la síntesi de col·lagen gràcies a les seves propietats antiedat, refermants, antioxidants, antiinflamatòries i higroscòpiques, que proporcionen flexibilitat i vitalitat. La nova crema Green Caviar, de textura cremosa i absorció ràpida, aporta una sensació de confort i hidratació duradora.

Mercadona, compromesa amb els principis de l'economia circular, aposta pels recanvis en els seus productes de perfumeria per reduir el plàstic i els seus residus, i Green Caviar segueix aquesta línia. La nova crema es ven en recanvis que s’ajusten al seu pot de vidre, que es ven per separat, per reduir el malbaratament d'envasos.

Aquesta novetat s'emmarca en l'Estratègia 6.25 que la companyia duu a terme des de l’any 2019 per aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic als seus envasos, que tots siguin reciclables i gestionar tots els residus d'aquest material. Així mateix, aconsegueix abaratir la compra de "El Cap" (client).

La crema Green Caviar està disponible a les més de 1.600 botigues que Mercadona té a Espanya i Portugal, i l’elabora el proveïdor Totaler* RNB, que la fabrica a les seves instal·lacions de la Pobla de Vallbona (València).