Foto: Europa Press

El CEO de la GSMA , companyia que organitza el Mobile World Congress (MWC) , John Hoffman , va rebre la nit de dimarts passat 15 de novembre el premi Català de l'any 2022 , atorgat per El Periódico de Catalunya en una gala a la sala oval del Museu Nacional d'Art Contemporani de Catalunya (MNAC). A l'acte van assistir-hi el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president de la Premsa Ibèrica, Javier Moll.

El jurat ha distingit Hoffman per l' impacte econòmic i social que suposa l'MWC a l'àmbit de les noves tecnologies i l'economia.

L'empresari nord-americà va agrair el reconeixement i va fer una crida a "no donar per garantit" l'esdeveniment ia continuar invertint-hi. "Si us plau, no sigueu conformistes, no doneu el MWC per garantit. Seguiu invertint a la vostra ciutat, la vostra regió i el vostre país, per fer els vostres carrers i la vostra comunitat més agradables i segures", ha afegit.

Per part seva, Aragonès ha destacat que l'MWC és un "incentiu totalment determinant per a l'impuls i la transformació del sistema productiu" català.