Un dels vagons d'AVLO a l'Estació Madrid-Puerta de Atocha / @EP

Major nombre de destinacions, més trens o el 'Compromís Renfe de Puntualitat', el millor del mercat, són alguns dels atributs que diferencien Renfe de la resta de companyies ferroviàries que operen a Espanya. Així es posa de manifest a la campanya de comunicació 'Ningú et dóna més' , que comença avui i que posa en valor unes prestacions que han convertit l'empresa pública espanyola en un referent en el transport ferroviari tant a nivell nacional com internacional.

"Tant si el viatge es fa per turisme o per feina, Renfe ofereix més destinacions que qualsevol altre operador gràcies a les possibilitats que ofereixen els serveis d'Alta Velocitat i Llarga Distància, que abasten gran part del territori nacional", ha destacat la directora general de Viatgers, Sonia Araujo.

L' evolució del sistema d'alta velocitat i dels serveis AVE ha fet possible modificar el concepte i el valor del viatge, que es relaciona ara amb temps, no amb distàncies quilomètriques. Per planificar el viatge, el client necessita saber amb exactitud quan arribarà, circumstància en què està implicada la puntualitat.

Com que de vegades sorgeixen imponderables que impedeixen que un tren arribi puntual al seu destí, l'empresa té el 'Compromís Renfe de Puntualitat', que implica una compensació econòmica fins a 8 vegades superior a la que exigeix la llei i que està molt per sobre de la que ofereix qualsevol altre operador.

MÉS DE 300 SERVEIS DIARIS DE LLARGA DISTÀNCIA

L'elevat nombre de serveis diaris per a viatges de Llarga Distància amb trens AVE, Avlo, Alvia o Euromed (més de 300 cada dia); la seguretat de les circulacions; la comoditat i accessibilitat dels trens; la possibilitat de comptar amb personal de Renfe a trens i estacions; o la diversitat de bitllets i preus completen el conjunt de valors de Renfe, l'empresa líder del transport de viatgers i mercaderies i referent del sector de la mobilitat a Espanya. “Ningú no et dóna més que Renfe” , ha subratllat Sonia Araujo.

La sostenibilitat del transport d'una empresa compromesa amb el medi ambient és un altre dels punts d'inflexió de la campanya, que també distingeix la centralitat de les estacions on arriben els trens o les possibilitats a què es pot optar amb els múltiples títols de transport que ofereix la companyia.