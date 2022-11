Burger King serà sancionat / Pixabay

Burguer King podria ser sancionada després que un jove denunciés que no s'incloïa el català a les pantalles de les comandes. El denunciant, Xavier Dengrà i Grau, va publicar la seva queixa a Twitter, i després de dos anys, l'Agència Catalana de Consum li ha comunicat que s'ha obert un expedient sancionador a l'empresa per intentar "preservar un interès general".

Aquest capítol va començar el 25 de setembre del 2020 , dia en què Dengra va anar a l'establiment ubicat a la ronda Sant Pau i va veure que el català no s'incloïa entre els idiomes seleccionables per ordenar la comanda.

En la reclamació, el jove va escriure que "el panell electrònic de comandes del local no mostrava el català com a opció, per tant com a clients no hem pogut sol·licitar la comanda en la nostra llengua, fet que contradiu el codi i la llei de consum de la Generalitat de Catalunya”.

De moment, no se sap quina serà la multa econòmica que hauran de pagar, però el Codi de Consum estableix sancions de fins a 10.000 € en infraccions lleus.