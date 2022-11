Ángeles Carmona compareixent al Congrés dels Diputats/ R. Rubio/ Europapress

Ángeles Carmona, presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere , assenyala, a més, que els integrants de la Carrera Judicial tenen una sòlida formació en matèria de violència de gènere i de perspectiva de gènere, àrees sobre les quals reben una formació específica. En aquest sentit, assenyala l'evolució experimentada per la jurisprudència a tots els ordres jurisdiccionals durant els darrers anys. Exemple d'això són, a l'ordre Penal, nombroses resolucions en què la Sala Segona del Tribunal Suprem incorpora criteris de la perspectiva de gènere.

La presidenta de l'Observatori recorda que els jutges i jutges espanyols es preparen en aquesta matèria tant durant l'etapa de formació inicial -és a dir, quan estudien l'oposició i durant els dos anys de formació teòrica i pràctica que reben a l'Escola Judicial-, com al llarg de la carrera professional.

El Servei de Formació del CGPJ imparteix cursos sobre violència de gènere obligatoris per a tots aquells integrants de la Carrera Judicial als quals per concurs ordinari els sigui adjudicada una plaça en un jutjat de violència sobre la dona, un jutjat penal especialitzat o una plaça a una secció especialitzada d'una Audiència Provincial.

Així mateix, l'òrgan de govern dels jutges imparteix cursos sobre perspectiva de gènere, que són obligatoris per a tots aquells magistrats i magistrades que es vulguin examinar de qualsevol de les especialitats (Mercantil, Contenciós Administratiu, Social, etc.). Només si supereu aquest curs podeu optar a examinar-vos de l'especialitat.

Aquest curs està disponible i és voluntari per a tots els altres membres de la Cursa Judicial.

Des del 2019, any en què es va establir per llei l'obligatorietat de fer el curs sobre perspectiva de gènere per accedir a l'especialitat, han rebut aquesta formació un total de 1.467 jutges i jutges.

Pel que fa als cursos de violència de gènere, ho han realitzat un total de 307 jutges i jutgesses.

L'objectiu d'aquesta formació, recorda la presidenta de l'Observatori, és que les víctimes confiïn en els membres de la Carrera Judicial i que la resposta judicial serà professional i sensible amb la difícil situació en què elles es troben.

UN CONTUNDENT COMUNICAT DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI "NOMÉS SÍ ÉS SÍ"

Aquest dijous després de la cascada de revisions de sentències i aplicació de la llei coneguda com "Només sí que és Sí", la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ( CGPJ) ha emès un comunicat en relació amb les resolucions judicials dictades com a conseqüència de la entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2022, de garantia integral de la llibertat sexual.



En el mateix afirma que: “l'aplicació de la norma més favorable constitueix un principi bàsic del Dret penal, derivat de l'article 9.3 de la Constitució Espanyola i de l'article 2.2 del Codi Penal, que estableix que tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin al reu, encara que en entrar en vigor hagués recaigut sentència ferma i el subjecte estigués complint condemna'.

Les resolucions judicials conegudes els darrers dies i dictades com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual resulten, per tant, de l'aplicació estricta d'aquests preceptes per part dels membres del Poder Judicial, sotmesos únicament a l'imperi de la llei tal com disposa l'article 117.1 de la Constitució espanyola.

Recordant a més que "aquest Consell General del Poder Judicial, en exercici de les competències que li atribueix l'article 599.1.12a de la Llei Orgànica del Poder Judicial, va emetre el 25 de febrer de 2021 el corresponent informe sobre l'avantprojecte de Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, que va ser aprovat per unanimitat”.

L'informe, que va ser remès al prelegislador, afirma aquest òrgan judicial " constatava que el quadre penològic contemplat a l'avantprojecte per als delictes d'agressions sexuals tipificats als capítols I i II del títol VIII del Codi Penal suposava una reducció del límit màxim d'algunes penes i concloïa que "la reducció dels límits màxims de les penes comportarà la revisió d'aquelles condemnes en què s'hagin imposat les penes màximes d'acord amb la legislació vigent ." És a dir, ja van advertir els jutges que el que ara està passant passaria si qualsevol penat sol·licitava revisió de la condemna amb l'entrada en vigor d'aquesta nova llei.

Aquesta Comissió Permanent, per altra banda, a més ha volgut expressar " la seva més ferma repulsa als intolerables atacs abocats en les darreres hores contra els membres del Poder Judicial per alguns responsables polítics, que es contraposen amb l´acreditat compromís de la Carrera Judicial amb la protecció de les víctimes dels delictes contra la llibertat sexual, aquest tipus d'actuacions minen la confiança de les víctimes en les administracions i, singularment, en la de justícia, augmentant-ne la desprotecció ”.