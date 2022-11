Tània Verge a l'hora d'anunciar el Model. Foto: Departament d'Igualtat

Amb el debat de la 'llei del només sí és sí' més vigent que mai, Catalunya ha volgut fer un pas endavant en la seva forma de combatre les violències sexuals. El passat dimecres 16 de novembre, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat va presentar el Model d'Abordatge de les Violències Sexuals, que qualifiquen com "un model de país per als propers 4 anys que suposa un canvi radical en l'estratègia".

Planteja 89 accions que s'estructuren en dos grans eixos : la prevenció i la repació . "Anirà molt més enllà de ser un conjunt de protocols, circuits i serveis d'atenció ", ha explicat la titular de la conselleria, Tània Verge, en una compareixença davant dels mitjans, assegurant que es tracta d'" un canvi radical del paradigma d'intervenció i proporciona un GPS al conjunt d'administracions i actors socials del país per fer front a les violències sexuals” .

Les accions previstes per Igualtat i Feminismes es posaran en marxa amb efecte immediat i seran vigents durant quatre anys, fins al 2025 . Tindran una dotació pressupostària de 40 milions d'euros. El nou Model és pioner i vol fer que totes les administracions s'impliquin en el seu funcionament.

SUPORT PSICOLÒGIC LES 24 HORES DEL DIA

A la pràctica, una de les novetats principals és la creació de l'anomenat Servei d'Intervenció en Crisi (SIC) , que funcionarà les 24 hores del dia de forma ininterrompuda. " Una psicòloga o psicòleg es desplaçarà al lloc on sigui més adequat fer la intervenció, sigui en un lloc públic o privat, sempre que sigui un espai segur i tranquil per a la víctima de la violència ", ha detallat la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich Solé.

El CIS es posarà en marxa el tercer trimestre del 2023 i vol ser "un suport emocional ràpid en un espai que sigui confortable per a la dona quan hi hagi una situació de crisi", va afegir Rosich. Vol servir per donar eines que ajudin les dones a "prendre decisions pròpies sobre els passos a seguir".

Foto: Pexels

S'activarà a través de la línia de telèfon 900 900 120 . “El Govern no deixarà sola cap dona. Respectarem les seves decisions i els seus tempos, però han de saber que estem al seu costat per acompanyar-les en la seva recuperació ”, va afegir Verge.

INFORMACIÓ GRATUÏTA I CONFIDENCIAL

Paral·lelament (i en aquest cas de forma immediata) s'amplia la cobertura d'atenció del telèfon 900 900 120 , un servei que dóna atenció telefònica que dóna informació gratuïta i confidencial. Així, aquesta eina passarà a funcionar les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

A banda de l'ampliació de l'horari, oferirà atenció directa ; una psicòloga o psicòleg especialitzat en violències masclistes i sexuals escoltarà la dona i li donarà comoditat emocional. A més, depenent de la situació de violència viscuda i de les necessitats de la víctima, es podrà facilitar un primer assessorament jurídic.

5 SERVEIS D'INFORMACIÓ ESPECIALITZADA MÉS



Amb tot, quan acabi el 2023, la intenció és que hi hagi cinc nous Serveis d'Informació Especialitzada (SIE) que faci que al conjunt de Catalunya s'arribi als 22. En aquests centres s'atenen dones, nens, nenes i adolescents que pateixin qualsevol tipus de violència masclista. A més, es treballarà perquè els professionals d'aquests centres puguin anar a municipis propers per "apropar l'atenció" als que la necessitin.

Foto: Universitat Complutense de Madrid

"Així es garanteix l'equitat territorial en l'accés als serveis, perquè volem assegurar que siguin més propers a les dones i s'adaptin a les seves necessitats, visquin on visquin", va afegir Rosich, que considera "clau" el treball dels professionals de els SIE, que es reforçaran amb nous psicòlegs o psicòlogues especialitzats en violències sexuals.

COMPTE ENRERE PER AL 25-N

Durant la seva intervenció, Verge ha apuntat que és impossible "eradicar les violències sexuals fins que la societat no substitueixi la cultura de la violació per la cultura del consentiment". Per això, la campanya institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, posa el focus al consentiment.

Tan és així que s'ha triat el lema Per una nova cultura del consentiment , que té una voluntat pedagògica i constructiva; la campanya plantejarà preguntes generals i convidarà a reflexionar sobre perquè en el cas de les relacions sexuals, el consentiment no només no es respecta, sinó que normalitza que sigui així.

Els spots de la campanya d'aquest 2022 són 8 situacions violentament absurdes, que volen contribuir a la construcció d'un nou sentit comú, en què la violència no sigui acceptable en cap cas.