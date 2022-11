Home gratant-se els... - PEXELS

Segur que alguna vegada heu vist un home tocar-se les seves parts íntimes o, si sou homes , us haureu sorprès fent-ho - en privat, en públic i arreu. Doncs bé, aquest tic tan sorprenent podria tenir una explicació científica, segons ha explicat un grup de científics consultats Vice.

Els experts asseguren al mecionat periòdic que diverses explicacions per a aquest comportament tant en homes adolescents com adults, partint de raons físiques com a picor a la zona després de la caiguda dels cabells o per portar pantalons massa ajustats. També hi ha raons mentals, com enfortir el sentit de masculinitat i reduir l'ansietat.

"Jo diria que pertànyer és una part important del benestar" , va dir un psicoterapeuta integrador a Vice en una entrevista sobre el tema a principis de la setmana passada. "I que els homes que sí que senten que pertanyen a una tribu de persones que mostren aquest [comportament]. El penis és un fort símbol de masculinitat, i tots els homes volen que aquest departament funcioni bé. Aquest és el missatge", afegeix.

El contacte físic de baixa intensitat allibera oxitocina al cervell, afirma també a Vice el doctor Andras Kolto, investigador postdoctoral sènior a NUI Galway. L'oxitocina, per dir-ho així, juga un paper important en la regulació del vincle social i l'estat d'ànim . Com la majoria de la gent sap, és la "hormona del tacte", cosa que significa que s'allibera quan algú que estimem ens toca.

Tot i això, segons Kolto, aquest gest té una naturalesa parcialment sexual , encara que l'objectiu "no està relacionat amb l'estimulació eròtica".