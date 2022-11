Chanel @ep

A 48 hores que s'inauguri el Mundial de Futbol de Qatar , segueix la incertesa sobre quins artistes actuaran a la Cerimònia Inaugural i, malgrat que sona fort el nom de Maluma, no hi ha res confirmat oficialment. El nul respecte dels drets humans a l'Emirat Àrab han provocat que estrelles com Rod Stewart, Dua Lipa o Shakira hagin renunciat a cantar al torneig; també es va rumorejar que Chanel Terrero pujaria a l'escenari mundialista per cantar l'himne de la Selecció Espanyola de Futbol, però ara la hispanocubana deixa clar el motiu pel qual no pensa viatjar al país àrab.

"La meva cançó és per recolzar la 'vermella' i estic molt contenta que així sigui, però no aniré a Qatar. Estic d'acord amb Shakira i no vaig pel mateix motiu que ella, perquè no es respecten els drets humans " ha aclarit, desvetllant que era una cosa que tenia clara des del moment en què li van proposar cantar al Mundial: "Tinc clars els meus principis i és una decisió pròpia i personal".



A més, l'artista ha evitat 'mullar-se' sobre els candidats al Benidorm Fest - del qual sortirà el representant espanyol per a Eurovisió - entre els quals hi ha Agoney o Alfred García i, admetent que "tinc un favorit però em sembla injust per a ells dir-ho" , ha revelat que més d'un artista li ha demanat consell i, sense dubtar-ho, els ho ha donat: "Sí, cent per cent. Tot el que jo pugui aportar d'experiència pròpia em regalo, és clar que sí. Els he dit que ho portin tot súper assajat perquè com més assajat ho tinguin, més ho gaudiran a sobre de l'escenari”.