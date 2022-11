Èxit del #19N a Barcelona: centenars de manifestants lluiten per pensions dignes |@EP

Hi ha pocs col·lectius amb més quantitat de mobilització que el dels pensionistes. I aquest dissabte 19 de novembre , el seu crit per unes pensions dignes tornarà a sentir-se als carrers de tot Espanya. Les principals entitats que donen veu i vertebren el col·lectiu, com Coespe i Marea Pensionista , han convocat manifestacions per reclamar "la defensa dels drets i els serveis públics" i també unes pensions que els permetin mantenir el seu nivell adquisitiu davant la incessant i interminable pujada dels preus i del cost de la vida.

A través de les xarxes socials (on són molt actius, demostrant que per a algunes coses l'edat només és un nombre) vertebren i expliquen les accions que duen a terme i han explicat que, a partir de les 11:30 d'aquest dissabte 19 de novembre, ciutats com Barcelona, Madrid, Saragossa, Girona, Bilbao, Còrdova, València, Granada, Huelva, Segòvia, Talavera de la Reina i Avilés , per esmentar-ne algunes, seran l'escenari de les reivindicacions públiques del col·lectiu.

Les mobilitzacions es vertebren (i aconsegueixen un major impacte a Internet) a través de hashtags com #pensionspúbliques i #defensaderechosyserviciospúblicos . A banda, cadascuna de les entitats locals fan referència al territori on es duen a terme les protestes amb etiquetes personalitzades.

Des de Marea Pensionista expliquen que "la unitat d´acció entre les organitzacions més importants de pensionistes de l´Estat i els moviments socials que defensen serveis públics de qualitat és el camí per denunciar la voracitat dels poders extractius de la nostra societat i l´acumulació de riquesa d´uns pocs mentre milions de persones treballadores i pensionistes tenen serioses dificultats per arribar a final de mes”.

"Igualar les pensions mínimes al salari mínim" serà una de les grans reivindicacions que apunta Coespe, ja que la coordinadora de defensa de pensions assegura que "per sota d'això no és viure, és passar calamitats, emmalaltir per mala alimentació, i morir per no tenir Sanitat Pública". És per això que llança un crit tan simple i contundent com “Tots contra la pobresa”.

MENYS DESPESA MILITAR, MÉS DESPESA SOCIAL

Una de les grans reivindicacions que s'enarboraran perquè l'escolti el Govern espanyol és que s'incrementi la despesa militar als pressupostos ("amb l'excusa d'una guerra provocada pels poderosos"), mentre es retallen despeses socials.

I és que Marea Pensionista considera que aquestes manifestacions que programen de manera mensual són "transcendentals per evitar la pobresa de milions de persones" i tractar que l'executiu que lidera Pedro Sánchez brindi les eines necessàries perquè "una part molt important de la societat" no caigui a l'exclusió social".

LES MOBILITZACIONS SEGUIRAN AL DESEMBRE

La voluntat de mobilització dels pensionistes els porta, fins i tot, a haver planificat la sortida massiva següent al carrer; ho faran, si no hi ha un canvi de plans, el tercer dissabte del mes de desembre, el dia 17. "Al mateix lloc ia la mateixa hora", avancen, alguns, des de les convocatòries d'aquest novembre.

A més, cada dilluns al matí, membres de Marea Pensionista arribats de moltes ciutats de Catalunya continuaran portant les protestes a un espai cèntric de la ciutat de Barcelona: la plaça de la Universitat.