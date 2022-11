ERC, CUP, Junts i Unides Podem-En Comú Podem van denunciar després de la seva detenció que Mohammad Said és víctima de "repressió política mitjançant la Llei d'Estrangeria"./ @EP

Mohammad Said Badaoui , el resident a Reus (Tarragona) a qui la Policia Nacional acusa de ser un perill per a la seguretat nacional per participar en activitats "progihadistes", com captar menors vulnerables d'origen marroquí, ha estat expulsat d'Espanya, han informat a Europa Press fonts policials.

ERC , CUP, Junts i Unides Podem-En Comú Podem van denunciar després de la seva detenció que Mohammad Said és víctima de "repressió política mitjançant la Llei d'Estrangeria". Per això insten la Generalitat a "activar totes les eines administratives, jurídiques i diplomàtiques per vetllar pels seus drets".

Tot i això, la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional (AN) va rebutjar dijous passat, 20 d'octubre, suspendre l'expulsió de Mohammad Said, a qui la Policia perfila com "un dels principals referents a Espanya del salafisme més" ortodox", responsable de l'"augment del radicalisme a la regió de Tarragona a causa del seu discurs".

La decisió de l'Audiència Nacional va afectar també Amarouch Azbir, arrestat pels mateixos motius de ser un perill per a la seguretat nacional, en desestimar els magistrats mesures cautelaríssimes sol·licitades per Said i Azbir en els recursos presentats per tots dos contra la resolució dictada el 14 de setembre per la Secretaria dEstat de Seguretat del Ministeri dInterior. En aquesta resolució es va acordar la seva expulsió del territori nacional i els prohibia tornar-hi en deu anys.

En el cas de Said, la Sala recordava que la decisió d'Interior es basa en una denúncia de la Comissaria General d'Informació on s'avisa del "seu radicalisme ideològic", esmentant específicament l'"adoctrinament" a la seva comunitat mitjançant la difusió de "postulats progihadistes". La interlocutòria reflectia que havia estat traslladat des de Reus a Madrid "per ser expulsat el dia de demà", en referència al divendres 21 d'octubre.

Així, la Policia el defineix com "un dels principals referents a Espanya del salafisme més ortodox, que predica, amb una influència tal que, des que va arribar, s'ha produït un augment del radicalisme a la regió de Tarragona a causa del seu discurs ".

A més, alerta que tindria "vinculacions amb individus radicals relacionats amb el terrorisme".

Detalla que Said s'ha dedicat " durant anys" a les activitats de "proselitisme i reclutament, especialment amb els col·lectius més vulnerables i manipulables, prestant especial atenció als menors, en concret als menors no acompanyats, principalment d'origen marroquí, adoctrinant-los a el salafisme més radical”. També s'hauria dedicat a fomentar “el victimisme i l'occidentalofòbia”.

COSINA L'INTERÈS GENERAL DAVANT DEL PERSONAL



Amb tot, la Sala considera que en aquest cas concret han de prevaldre els interessos de "caràcter general" davant dels de tipus personal, ja que se li atribueix "una infracció molt greu prevista a l'article 54.1.a) de la Llei orgànica 4 /2000, d'11 de gener, que tipifica com a tal participar en activitats contràries a la seguretat nacional o que puguin perjudicar les relacions d'Espanya amb altres països”.

Els magistrats recalquen que el rebuig de les mesures cautelaríssimes no impedeix que els recursos formulats segueixin el curs a l'Audiència Nacional. Per a la Sala, la seva eventual expulsió no causarà un dany irreparable, encara que sí de "difícil reparació", ja que si finalment la Justícia dóna la raó a Said i Azbir "cap obstacle s'adverteix en el retorn al nostre país i, si escau, la reparació dels danys causats".

Cal recordar que Said va ser detingut dimarts per part de la Policia Nacional juntament amb un altre líder de la comunitat islàmica de Catalunya després d'obrir-los un expedient d'expulsió, després de l'informe dels serveis d'informació que va decretar la seva expulsió del país per suposar una amenaça per a la seguretat nacional” per presumpta radicalitat ideològica.