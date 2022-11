És més, els experts de CaixaBank també alerten que els hackers "poden fins i tot fer-nos creure que tenim una roda en mal estat i provocar que baixem del vehicle, en una actualització de la vella estafa de la roda punxada, per desvalijar el nostre cotxe".

Des del bloc de CaixaBank expliquen a la societat una sèrie de consells per impedir qualsevol tipus d'atac informàtic al vehicle, unes pautes de protecció que poden ser semblants a altres dispositius electrònics.

Prendre consciència Qualsevol cotxe actualment és susceptible d'un robatori o hackeig.

Les probabilitats d'hackeig seran superiors com més funcions tecnològiques incorpori. Si sou de segona mà, comproveu que s'han esborrat les dades del conductor anterior i han revocat tots els permisos d'accés. Fes el mateix si tu ets qui ven el vehicle.

Actualització de programari : Sempre cal instal·lar les noves versions de programari que proporciona el fabricant del vehicle. D'aquesta manera, es redueixen les possibilitats d'hackeig. Precisament, la majoria d'aquestes actualitzacions solucionen bretxes de seguretat que s'han detectat.

Desconnecteu les connexions que no utilitzeu: Quan no utilitzeu funcions com ara la xarxa Wi-Fi o el Bluetooth, les heu de desconnectar.

Analitza dispositius abans del seu ús: Abans de fer servir un dispositiu USB al vehicle, cal analitzar-lo per assegurar-nos que no conté un virus informàtic. Compte amb el port OBD2 del cotxe si penses connectar algun aparell, per exemple, per llegir codis d'avaria o controlar el teu estil de conducció.

Protecció de contrasenyes: Utilitza contrasenyes complexes en cas d'ús de Wi-Fi i evita apuntar -les a llocs visibles.

Compte amb les apps: Des de CaixaBank també recomanen parar atenció a la descàrrega d'apps que s'utilitzin per dur a terme diferents funcions del vehicle.

Protegeix el comandament del cotxe: És important evitar que ens puguin duplicar el comandament a distància del cotxe i aconseguir els codis que utilitza el vehicle per obrir i tancar les portes. Per començar, si has detectat alguna cosa sospitosa als voltants o no et fies del lloc on et trobes, sempre que puguis obrir manualment amb la clau.