Europeisme i solidaritat / CaixaForum Macaya

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” presenta en col·laboració amb l’Associació Catalana de Sociologia la sessió Europeisme i solidaritat, un debat sobre la necessitat de generar universalisme enfront de racisme, a CaixaForum Macaya.

Aquesta és la segona sessió del cicle Europa, ¿Terra d’acollida per a tothom?, que proposa un debat sobre l'acollida, vista des de diferents perspectives. Les tres sessions que el composen se centren en les actuacions que s'estan duent a terme per superar el racisme i afavorir la creació de ponts entre cultures, religions i diversitat d'orígens.

En aquesta segona trobada, el debat que porta per nom Europeisme i solidaritat anirà a càrrec d'Adnan Abdul Ghani, expert en migracions, membre de Save the Children i iniciador del Support Group Network, a Suècia; i Roberta Ricucci, experta en migració al Mediterrani, professora de la Universitat de Torí i presidenta de la Research Network Sociology of Religion de l'European Sociological Association.

L’activitat tindrà lloc de forma presencial el proper dimecres 23 de novembre a les 18 h a CaixaForum Macaya (Pg. Sant Joan, 108, Barcelona).

ELS RAONAMENTS D'EMILE DURKHEIM

En aquesta segona trobada, s’emmarca sobre les teories de Emile Durkheim, sociòleg, pedagog i antropòleg francès i un dels pioners en el desenvolupament de la moderna sociologia. Durkheim és un dels pares de la sociologia, qui va raonar sobre el concepte de solidaritat, entès com la creació d'una societat mundial des d'una perspectiva universalista.

En aquest marc, el debat proposa aprofundir en aquesta perspectiva, per a superar els discursos racistes generats recentment, sobretot contra els ciutadans russos, i promoure una idea d'acolliment de la població ucraïnesa que no generi racisme cap a la població russa. Des d'aquesta perspectiva, el debat promourà un espai per a parlar sobre la necessitat de generar universalisme enfront de racisme.

BIOGRAFIA PONENTS

- Adnan és un expert en migració que treballa per a Save the Children a Suècia, on va desenvolupar el model Re-Act per a l'apoderament, l'autoorganització i la cooperació estratègica dels refugiats. Com a refugiat de Síria, va iniciar un moviment per formar refugiats per dirigir activitats comunitàries i va iniciar la Xarxa de Grups de Suport (SGN), la primera organització liderada per refugiats a Suècia. També és assessor temàtic de la Regió Västra Götaland per a la seva estratègia de desenvolupament regional 2020-2030 i membre del Grup d'Experts de la Comissió Europea sobre migració, asil i integració.

- Roberta Ricucci és professora associada a la Universitat de Torí, dept. de Cultura, Política i Societat, on imparteix Sociologia de les Relacions Inter-ètniques i Sociologia de l'Islam. Té una àmplia i variada experiència com a investigadora, tant a nivell nacional com internacional, també com a investigadora visitant a la Universitat de Princeton (NJ, EUA), Monash a Melbourne i Austràlia Occidental a Perth (Austràlia) i professora associada visitant convidada al Centre per a l'estudi de la religió i la societat a la Universitat de Notre Dame (IN, EUA). La seva investigació recent s'ha centrat en general en els fenòmens migratoris, i concretament en els següents temes: musulmans i polítiques públiques de gestió del pluralisme religiós a les societats occidentals, educació, infants immigrants i els seus dos camins d'integració i procés de construcció d'identitat. Actualment és la presidenta de la Research Network Sociology of Religion de l'European Sociological Association.