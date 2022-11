Aliou Cissé i Snoop Dogg - TWITTER

El mundial de Qatar , a més de futbol, té salseig i molts mems. En aquests moments s'està jugant el partit del Senegal contra els Països Baixos i la discussió a les xarxes socials no està sent sobre aspectes futbolístics. L'entrenador senegalès. Aliou Cissé , s'ha convertit, sense voler, en el principal protagonista del partit per la seva extraordinària semblança amb un dels rapers més coneguts del món: Snoop Dogg .

"Des de quan Snoop Dogg és seleccionador del Senegal?", ha dit un usuari a Twitter adjuntant la imatge de l'entrenador.

"Quan pensava que Snoop Dog no podia ser més gran, ho veig dirigint el Senegal al Mundial", ha dit un altre usuari. A continuació, podeu veure les reaccions dels tuiters: