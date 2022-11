Catalunya press damm

El proper 1 de desembre, comença oficialment el compte enrere per Nadal. Vint-i-quatre dies que Damm ha volgut fer més divertits i sorprenents amb la nova versió del seu particular Calendari d’Advent, que retorna per segon any consecutiu amb noves sorpreses i un disseny renovat.

En aquesta ocasió, el Calendari d’Advent de Damm ha estat dissenyat per la il·lustradora anglesa Zoë Barker. L’artista ha reinterpretat la façana de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, edifici emblemàtic de la ciutat de Barcelona que data de 1905 i en el qual s’hi va elaborar cervesa durant més de 85 anys.

Darrere de les finestres de l’Antiga Fàbrica s’hi amaguen vint-i-quatre sorpreses per obrir, entre les quals es podran trobar les diferents cerveses de la companyia – des de les més antigues de la casa fins a les més recents–, així com altres obsequis que s’aniran descobrint dia rere dia.

El novembre de l’any passat, Damm va llençar per primera vegada el seu particular calendari d’Advent amb una edició limitada, la qual es va esgotar ràpidament de la web de la companyia. L’edició limitada d’enguany ja es pot comprar a través de la shop.damm.com a un preu de 75 €, amb despeses d’enviament incloses a tot Catalunya.