El conseller dInterior, Joan Ignasi Elena, i la consellera dIgualtat i Feminismes, Tània Verge - EUROPA PRESS

Els Mossos d'Esquadra han detectat un increment del 28,6% de denúncies de violències sexuals durant els mesos d'estiu --de juny a setembre-- respecte al mateix període del 2019, i han detingut 1.130 persones relacionades amb aquests fets, un 28% més que el 2019.

Ho ha explicat la portaveu de la policia catalana, Montserrat Escudé , durant una roda de premsa amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , per explicar el primer balanç del pla contra les violències sexuals a entorns d'oci nocturn dels Mossos d'Esquadra.

Escudé ha explicat que prop del 90% dels fets denunciats són abusos i agressions sexuals, i ha detallat que el 63,18% dels fets han passat a Barcelona i al seu entorn metropolità.

Ha afegit que des de principis d'any fins a l'octubre s'han instruït 3.204 fets relacionats amb la violència sexual, cosa que representa un increment del 25,05% respecte al mateix període del 2019.

Ha puntualitzat que un 48,3% de les agressions i abusos sexuals s'han registrat a domicilis, un 22,6% a la via pública i la resta en espais d'oci, platges, transport públic, restauració o hotels (4,6% ).

Així mateix, ha explicat que de gener a octubre les agressions grupals han representat l'1,6% de la violència sexual, amb 51 casos registrats , i durant el període estival s'han instruït 12 casos, a més d'afegir que la franja d'edat on es concentren més aquests delictes és entre els 20 i els 29 anys (58%), seguida de la dels 10 als 19 anys, especialment entre els 17 i els 19 anys.

3.776 VÍCTIMES DENUNCIANTS



Aquest 2022, els Mossos d'Esquadra han atès 3.776 víctimes denunciants de fets relacionats amb violència sexual i, pel que fa al perfil de l'autor dels fets, el 95,9% de les persones autores són homes (2.336), i un 60% són desconeguts per a la víctima, ja que no els coneixia o els acaba de conèixer aquella mateixa nit.

Durant aquest any, els abusos sexuals han representat el 57,5% del total dels fets delictius denunciats a l'àmbit de la violència sexual, les agressions sexuals representen un 32,5% i l'exhibicionisme representa el 2,9%, entre d'altres .

SUBMISSIÓ QUÍMICA I PUNXATS



Escudé ha explicat que les violències sexuals amb submissió química representen el 7,1% de la totalitat dels fets denunciats durant aquest estiu, i ha explicat que durant aquest estiu s'han registrat 206 denúncies per punxades a espais d'oci nocturn.

Sobre el fenomen de les punxades, els Mossos d'Esquadra van sol·licitar informació a altres països com el Regne Unit i França, que presentava una situació similar a la que s'estava vivint a Catalunya, tot i que cap dels fets no s'ha relacionat amb la comissió de un delicte sexual.

El perfil de la víctima de punxades són noies joves --el 85,2% dels casos--, i que en el moment de l'agressió era dins d'una discoteca --en el 58,24% dels casos-- .

Han destacat que s'han fet 11.339 hores de patrullatge destinades a la prevenció de les violències sexuals i s'ha format el personal de discoteca i els agents per poder prevenir aquests delictes.

Per part seva, Verge ha assegurat que des del Govern volen "posar al centre els drets i les necessitats de les dones" i fer més prevenció per evitar més delictes sexuals, assegurant que han reforçat les polítiques de reparació.

"La meitat de la societat no pot ser que no se senta segura, perquè això vol dir que no hi ha llibertat. Si la meitat de la societat no se sent segura, tenim un dèficit de llibertat", ha manifestat Elena.