La consellera Teresa Jordà / @EP

La Generalitat va declarar aquest dimarts l'alerta per sequera a les conca del Ter-Llobregat (Barcelona), que abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona, i Darnius-Boadella (Girona) amb restriccions d'aigua per a la indústria, l'agricultura i ús en parcs i jardins però sense impacte directe a la ciutadania.

El primer paquet de restriccions, dedicat a la indústria, l'agricultura, la ramaderia i els usos recreatius com el golf, són els següents:

1. Reducció del 25% en el consum d'aigua per a reg agrícola

2. Reducció del 10% per a usos ramaders

3. Reducció del 5% per a usos industrials

4. Reducció del 30% en usos recreatius que impliquin reg i del 5% en altres usos recreatius.

Quant al paquet de restriccions de l'ús domèstic, podem trobar:

1. Restricció en el reg de jardins i zones verdes

2. Restricció de l'ompliment de piscines o la rentada de cotxes particulars

3. Es prohibeix omplir fonts ornamentals

4. Els particulars no poden netejar el carrer amb aigua de xarxa



La consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, Teresa Jordà, deia en Catalunya Ràdio que "la ciutadania no ho notarà. No hi haurà corts d'aigua. Tenim garantida l'aigua de boca per a més d'un any". Ha xifrat en 6,7 milions d'habitants els residents en zones en fase d'alerta per la falta de pluges, i influirà a uns 550 municipis de 26 comarques.

Jordà ha assegurat que els diferents Executius catalans "han fet els deures" en gestió d'aigua i ha destacat que les reserves d'aigua avui ronden el 34%. Ha previst que el gener i el febrer del 2023 plourà més del que és habitual aquests mesos de l'any, tot i que ha relativitzat l'impacte d'aquestes precipitacions, i ha demanat responsabilitat en la despesa d'aigua: "Això no ens treu ni ens salva de la sequera".



LES PLANTES DESSALINITZADORES SALVEN ELS MOBLES

Catalunya té dues plantes dessalinitzadores: la de Blanes i la del Prat de Llobregat. Aquestes instal·lacions permeten convertir l'aigua salada del mar en aigua apta per al consum humà, així com per a usos industrials i de regadiu. Probablement aquestes plantes són les que han salvat els mobles i les que afavoriran que no hi hagi talls d‟aigua a les cases, ja que fins ara estan treballant al 90% de la seva capacitat, produint de mitjana uns 5,4 hectòmetres cúbics d‟aigua al mes des del gener.

Des del febrer, el nivell de producció s'ha incrementat i s'ha produït un volum superior als 47 hectòmetres cúbics, fet que ha permès alentir el descens de reserves naturals. Tot i això, l' Agència Catalana d'Aigua (ACA) ja tenia indicis a l'estiu que els nivells d'aigua no eren els adequats i no va dur a terme cap mesura preventiva per a evitar arribar a aquesta situació de restricció.

Aquestes restriccions arriben tard, a uns nivells de reserva d‟aigua d‟un 34%. Tot i això, no ha estat el pitjor moment com el 2008, quan la greu sequera als embassaments del Ter i del Llobregat va deixar els nivells sobre el 20%. Però cal tenir en compte que entre la situació del 2008 i l'actual s'han instal·lat les dues plantes dessalinitzadores, per la qual cosa ningú no assegura que sigui una situació similar a efectes pràctics, malgrat el 14% de diferència.

El que és clar és que la necessitat que plogui és imperiosa si volem que els nivells d'aigua tornin a augmentar, i que també és a la mà dels ciutadans estalviar tota l'aigua que sigui possible amb accions senzilles com tancar l'aixeta de la lluita o de la cuina quan no sigui estrictament necessari, fer servir la rentadora i el rentaplats quan estiguin completament carregats o reutilitzar tota l'aigua que sigui possible per realitzar altres accions com regar les plantes, per exemple.