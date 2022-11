Foto: Meteocat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat, aquest dimarts 22 de novembre, el pla VENTCAT per les fortes ratxes de vent, especialment al litoral i el prelitoral central i sud de Catalunya.

El cos ha demanat prudència a la ciutadania i seguir els consells d'autoprotecció.

Les previsions amb què treballen és que les ratxes de vent puguin assolir, fins i tot, els 72 quilòmetres per hora.

Per això, es demana cautela al moment de conduir i en les activitats que es facin a l'aire lliure, evitant sobretot zones boscoses on podrien caure branques o arbres. A les ciutats cal ser molt prudent amb la possible caiguda d'elements estructurals i objectes nadalencs a la via pública .

A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Tampoc no és segur protegir-se darrere de murs o cartells publicitaris si no són estables.