Alberto Durán, vicepresident primer ONCE i John Paul Grech, secretari general Unió per la Mediterrània @Catalunyapress

El cupó de l'ONCE d'aquest dissabte tindrà un valor especial en estar dedicat al Dia del Mediterrani . Aquesta edició especial de la butlleta de loteria celebra l' important acord de col·laboració establert entre l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) i Unió per la Mediterrània la missió de la qual és traslladar els valors d' inclusió social i laboral promoguts per ONCE als països membres d'Unió pel Mediterrani.

Es repartiran cinc milions i mig de cupons especials del Dia del Mediterrani per celebrar la importància del mar més gran del món i els països que banyen les aigües.

Alberto Durán, vicepresident primer del grup social ONCE i John Paul Grech , secretari general Unió per la Mediterrània, han signat un conveni de col·laboració per traslladar els valors socials que realitza ONCE a Espanya, als 42 països membres de la Unió , i així poder tenir impacte a les persones discapacitades de tot el territori Mediterrani.

Alberto Durán, vicepresident primer ONCE @Catalunyapress

Per a Alberto Durán: "És molt important establir agendes comunes amb tots els països en diàleg amb la societat civil, amb el fòrum europeu de persones amb discapacitat i amb l'associació de cec àrabs per tenir una agenda de discapacitat comuna. Tractem que hi hagi un espai de cooperació. Ens han demanat suport per establir aquest espai a Unió per la Mediterrània."

La col·laboració tracta d' atendre la realitat social de les persones amb discapacitat . Fruit d'aquest conveni, s'espera prosperar a tots els països de la Unió per la Mediterrània en la defensa de drets de persones amb discapacitat a través d'un marc comú, la preocupació per temes d'ocupació i formació i trobar mètodes d'intercanvi de joves amb discapacitat per conèixer la realitat de tots els països.

"La situació de discapacitat és una realitat que cal atendre. És molt important que es reconegui aquesta realitat. Unió per Melediterráneo és el partner ideal per anar a cada país i intentar posar una feina comuna. És una cooperació i polítiques que es poden fer conjuntament ", explica Alberto Durán

Ja hi ha iniciatives conjuntes com l'experiència d'una conferència específica de temes de discapacitat el gener d'aquest any i la inclusió de la dona amb discapacitat a una conferència.

John Paul Grech, secretari general Unió per la Mediterrània @Catalunyapress

John Paul Grech, secretari general Unió per la Mediterrània, ha destacat "el privilegi d'estar en aquest acord. El llançament del cupó de l'ONCE forma part d'una iniciativa solidària i de productes solidaris del grup social, cosa que Unió del Mediterrani té plaer de recolzar" .

John Pau Gregh, en representació d´Unió per la Mediterrània, es comprometen "a cooperar en matèria de drets humans, accessibilitat i discapacitat". Tot això, agitat per un context de crisi pro la Covid-19 “Les pèrdues econòmiques han suposat un impacte devastador sobre les persones amb discapacitat”.

A l'acte també hi han estat presents Javier Güemes, director de Relacions Internacionals d'ONCE, Àngel Ávila Rodríguez , delegat territorial d'ONCE a Catalunya, Natalia Guala , responsable d'Aliances i Programes Internacionals d'ONCE i Anna Dorangricchia , gerent de projectes d'Unió pel Mediterrani.

Fotografia de la presentació del cupó @Catalunyapress

L'acord signat estableix una col·laboració per avançar en el reconeixement i l'aplicació dels drets de les persones amb discapacitat, especialment joves i dones, en matèria d'accessibilitat, ocupació, protecció social i igualtat a la regió euromediterrània.

Actualment un 10% de la població té alguna discapacitat, que fins i tot supera arriba al 15% en alguns països .