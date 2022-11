Tren Avant de Renfe / @EP

A partir de l’11 de desembre, Renfe mantindrà l’oferta de trens Avant al corredor Vilafant – Girona – Barcelona. A més de conservar les freqüències actuals, 13 per sentit, s’incrementa el nombre de places setmanals fins a les 42.500, cosa que significa un 15% més que les existents el 2019.

A partir de l’11 de desembre, SNCF, l’operador públic francès matriu de la filial Ouigo Espanya, s’encarregarà en solitari de la relació Barcelona– Girona–Figueres Vilafant-París. Aquest operador no oferirà places Avant als seus trens, com sí que ho feia quan operava en associació amb Renfe. En canvi, Renfe sí que posarà un nou Avant en circulació amb horaris similars als actuals del Barcelona-París per atendre la demanda de viatgers (al voltant de les 9.00 hores en sentit nord i a primera hora de la tarda en sentit contrari).

La decisió unilateral de SNCF (matriu de la filial Ouigo Espanya, que sí opera en la relació d’alta velocitat Barcelona-Madrid) de trencar la societat Renfe-SNCF en Cooperación obliga a una reconfiguració dels serveis amb França, que queda supeditada a tràmits tècnics i administratius, que en territori francès han de ser aprovats per les autoritats franceses. Malgrat aquest escenari, Renfe reprogramarà la seva oferta per mantenir les freqüències actuals dels serveis Avant Figueres Vilafant–Girona–Barcelona. D’aquesta forma, Renfe serà, des del pròxim 11 de desembre, l’única empresa ferroviària que, en un mercat liberalitzat, comunicarà Girona i Figueres amb la resta de Catalunya, Saragossa, Madrid i el corredor mediterrani.