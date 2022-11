Hospital del Mar - Imatge de @UrgenPSMar a Twitter

Sanitaris de l'Hospital del Mar ( Barcelona ) han publicat imatges de l'interior del centre sanitari per mostrar a la població el col·lapse que està patint el centre, amb pacients atesos als passadissos davant de la manca d'habitacions.

Aquest dilluns es van arribar a concentrar 208 pacients a les urgències de l'hospital, "una xifra que no havíem vist mai", denuncien els treballadors. Entre els pacients a urgències, 36 portaven més de 24 hores ingressats, i el més antic superava les 115 hores.

Després de mostrar el col·lapse a les urgències de l'Hospital del Mar, Metges de Catalunya ha denunciat esperes de més de 12 hores per atendre pacients greus a Urgències a altres hospitals com el de Sant Boi, demanant la dimissió de les direccions mèdiques i d'infermeria.

Els representants dels treballadors i treballadores han assenyalat que la plantilla de professionals "no pot atendre adequadament els pacients que arriben a Urgències, a causa de les pèssimes condicions de treball del servei".

Segons apunten, això és degut "a l'escassetat d'efectius, la manca d'espai físic, la sobreocupació de boxes i passadissos, les elevades demores assistencials i la garantia insuficient d'intimitat i dignitat dels malalts". "En aquestes condicions és molt més probable que es produeixi un error d'identificació, diagnòstic o administració d'un fàrmac que no pas en condicions correctes" , expliquen.

Com a exemple, reflecteixen que és habitual trobar pacients greus a les lliteres d'Urgències que requereixen ingrés hospitalari, però que no són traslladats a planta fins a un o dos dies després de la indicació del metge o metgessa responsable.

Així, afirmen que la situació de col·lapse del servei està angoixant el personal sanitari, ja que hi ha un “risc elevat” per a la seguretat clínica del pacient i, en conseqüència, per a la seva salut. Aquests condicionants, afegits a la sobrecàrrega laboral que ha ocasionat les retallades de plantilla i l'augment de la població de referència de l'hospital amb la incorporació aquest any de 40.000 habitants dels municipis de Cervelló, Corbera, La Palma i Vallirana, causen un alt índex d'estrès i de burnout entre els professionals d'Urgències. "Nosaltres tenim vocació d'atendre el pacient de manera excel·lent, amb la màxima qualitat assistencial, però l'empresa ens ho impedeix en negar-nos els mitjans necessaris", asseguren.