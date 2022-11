El ministre, Fernando Gran-Marlaska. Foto: Europa Press

Les dades més recents del ministeri de l'Interior (corresponents al període entre el gener i el juny del 2021) apunten Barcelona, València i Sevilla com les tres ciutats de l'estat on més augmenta la criminalitat. Així la sensació d'inseguretat ha crescut a les ciutats on viuen més de mig milió de persones . De la mateixa manera, la fi de les restriccions pel coronavirus ha dut a l'augment dels delictes.

Per ciutats, a Barcelona molts veïns i comerciants han denunciat l?augment dels delictes violents ha disparat la sensació d? inseguretat . De fet, aquest aspecte era la preocupació principal dels barcelonins, segons les dades de l'últim baròmetre de l'Ajuntament.

La capital de Catalunya ha viscut un augment de la delinqüència del 40,3% respecte al 2021 , i les xifres arriben a apuntar que es cometen més de 412 infraccions per dia.

Pel que fa a València, cada dia es registren 169 delictes . Les infraccions que s'han disparat més són els furts (11.711) i els robatoris amb violència i intimidació (1.237).

També s'ha viscut un augment dels punts a les infraccions comeses a Sevilla; en xifres absolutes, els delictes han crescut de 18.444 a 24.289.

Igualment, les dades que pertanyen a Sevilla revelen una pujada indiscriminada dels delictes sexuals, un 89,4%. Mentres que els robatoris amb violència i intimidació han augmentat prop del 50% respecte als mateixos mesos de l'any passat.